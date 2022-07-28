طريقة إصدار وثيقة عمل حر اسر منتجة من أبرز الأمور التي يبحث عنها الكثيرين الذين يعملون بشكل مستمر مع الأسر المنتجة السعودية، حيث أن وثيقة العمل الحر تعد بمثابة إثبات رسمي لوظيفة الشخص بالمملكة، وتُستخدم بالجهات الحكومية المختلفة أو عند فتح حساب بنكي وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على كيفية إصدار وثيقة العمل الحر بالخطوات الآتية:

طريقة إصدار وثيقة عمل حر اسر منتجة

تمكن وثيقة العمل الحر المواطنين من الحصول على فرصة للعمل الحر بالمجالات الذين يهتمون بها. ويستطيع كافة الأفراد العاملين بالأسر المنتجة في السعودية ويمكن استخراج وثيقة العمل الحر بالخطوات الآتية:

قم بزيارة موقع بوابة العمل الحر.

ثم التسجيل في البوابة وملء نموذج إنشاء الحساب بالبيانات الآتية رقم الهاتف وكلمة السر ثم اختيار الأسر المنتجة بين الفئات المتاحة على الموقع.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على إنشاء الحساب.

اكتب الرمز التأكيدي المرسل لك على الجوال.

ثم تفعيل حساب أبشر ، ثم تحديد التخصص الذي ترغب في العمل به.

والانتقال للحساب ثم النقر على أيقونة أصدر وثيقة الآن.

ثم تحديد المهنة المراد العمل بها وكتابة رابط الموقع الذي يقوم بنشر أعمالك عليه.

ثم إرفاق كافة الأعمال السابقة لك.

وأخيرًا النقر على إصدار الوثيقة.

شروط وثيقة العمل الحر

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

العمر ما بين 18 عام حتى 60 عام.

يكون لدى المتقدم حسابًا على بوابة أبشر لربط وثيقة العمل الحر بحساب أبشر.

خطوات طباعة وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

الانتقال لبوابة العمل الحر .

النقر على دخول ثم كتابة رقم الهاتف وإدخال كلمة السر ثم النقر على أنا لست برنامج روبوت للتحقق من الشخص.

انقر على أيقونة دخول ومن من خلال القائمة تعرف على تفاصيل الوثيقة، وهي: رقم الوثيقة، والاسم، وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء، والمجالات. ومن ثم النقر على خيار التنزيل ليتم تحميل الوثيقة على جهازك وطباعتها.

مزايا وثيقة العمل الحر