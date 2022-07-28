نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل اهلية الضمان المطور؟ وما حقيقة نزول معاش إضافي للمقبولين الجُدد؟.. الموارد البشرية تُنهي الجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج الضمان المطور يتم بشكل شهري، وقد يتأخر الإعلان ليتساءل البعض عن متى تنزل اهلية الضمان المطور شهر أغسطس وسبب تأخرها لهذا نحن اليوم سنوضح أسباب التأخر، ومتى يتم الإعلان عن أهلية الضمان المستفيدين لشهر يوليو وحقيقة نزول معاش” راتب إضافي” للمقبولين الجُدد.

متى تنزل اهلية الضمان المطور لهذا الشهر؟

أعلنت وزارة الموارد نزول أهلية الضمان لشهر أغسطس، وجديرًا بالذكر أن الضمان المطور يُقدم دعم مالي للفئات محدودة الدخل، وذلك بعد إطلاقه من قبل خادم الحرمين بمرسوم ملكي للاهتمام بجميع مواطني المملكة، وعادة يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الضمان بشكل شهري لاستلام الراتب الشهري الخاص بهم.

ولكن قد يحدث تأخر إعلان أهلية بعض المستفيدين لسبب يرجع إلى مراجعة طلب المستفيد ودراسة أهليته لاستحقاق الضمان أم لا وذلك من باب وصول الدعم للمستحقين الفعليين، وقد يرجع إلى سبب آخر وهو إدخال البيانات المطلوبة بشكل غير صحيح أو قد تكون البيانات تحتاج إلى تحديث، وأشارت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تسجيل ومراجعة البيانات قبل رفع الطلب وانتظار الرسالة النصية التي تفيد بقبول طلب الأهلية للحصول على الراتب الشهري.

حقيقة نزول معاش إضافي للمقبولين الجُدد

أعلنت الوزارة عن وصول الرسائل النصية لكل مستفيد من الضمان بشأن أهلية الضمان لشهر أغسطس، وأبانت الإجابة على الاستفسار الأكثر شيوعًا إلا وهو حقيقة صرف راتب إضافي للمقبولين الجدد ولكن الوزارة أشارت بأن الراتب الإضافي الصادر وفق أوامر الملك سلمان يُصرف لمرة واحدة، وتم صرفة للمستفيدين الشهر المنصرم ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.

شروط استحقاق معاش الضمان

بينا سابقا أسباب تأخر أهلية الضمان لشهر يوليو، وعن موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين قالت وزارة الموارد البشرية أنه تم الإعلان وإرسال رسائل للمقبولين، وذلك بعد مراجعة الطلبات والنظر فيها لرؤية الطلبات المستوفية للشروط التالية: