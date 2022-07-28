طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد للعزاب

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عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن جديد للعزاب؛ زاد البحث من قبل المواطنين في المملكة السعودية عن التَسجيل للعُزاب في حساب المواطن وذلك لأن هذا البرنامج من أهم البرامج التي تقدم دعم مالي للمواطنين في المملكة حتي يستطيعوا تحمل أعباء الحياة وكذلك لمساعدة الشباب لفتح مشروعات خاصة بهم لكن لابد من الانتباه لشروط التقديم ومن خلال التالي نوضح لكم كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن للشباب العُزاب.

طريقة التسجيل جديد في حساب المواطن للعزاب

يتم التسجيل في حساب المواطن للعزاب عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. النقر على إنشاء حساب جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. إدخال بيانات العنوان والحساب البنكي. كتابة بيانات الدخل الشهري. استكمال كافة الخطوات المطلوب ثم إرفاق المستندات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات ثم النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن للفرد الأعزب

يوجد مجموعة من الشروط للعزاب لابد من الالتزام وتتمثل هذه الشروط في التالي :

أن يقوم الفرد بتقديم ما يثبت أنه أعزب.

ألا يتعدى دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمره عن 18 عام.

أن يكون سعودي الجنسية و مقيم دائما في المملكة السعودية.

ألا يكون لديه سجل تجاري خاص به.

ويشترط ألا يكون مقيم في أي دار إيواء.

ألا يكون عاملاً في أي قطاع حكومي.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

لابد على المستفيدين من برنامج حساب المواطن تحديث بياناتهم باستمرار وذلك لضمان وصول الدعم ومنعاً لحدوث أي مشاكل تؤدي إلى توقفه ويتم التحديث عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل دخول البرنامج برقم الهوية ورمز التحقق.

النقر على دخول ثم الضغط على استكمال الطلب.

القيام بتحديث البيانات المرادة التي طرأ عليها أي تغييرات.

إرفاق المستندات المطلوبة ثم النقر على تحديث.

رقم برنامج حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بوضع رقم مجاني خاص به 19912 ولذلك حتى يستطيع المواطنين الاتصال بالدعم الفني الخاص بالبرنامج وكذلك الاستعلام عن كل ما يريدون وتقديم الشكاوى والمقترحات ويتم استقبال المكالمات في أوقات العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع.

وبهذا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد للعزاب، وكذلك وضحنا لكم شروط التسجيل للعازب في حساب المواطن وكذلك طريقة تحديث بيانات حساب المواطن.