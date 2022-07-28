نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض زواج من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة في المقال التالي
قام بنك التنمية الاجتماعية بالنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، عن رفع نسبة قرض الأسرة إلى نسبة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، حيث كانت نسبة قرض الأسرة في الماضي تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، ولكن يوجد العديد من الشروط والأحكام التي عليك اتباعها حتى تحصل على القرض، وسوف نتعرف على هذه الشروط في هذا المقال، وسوف تتعرف أيضًا على الكثير من الأشياء المهمة.
القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية
يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض التي تساعد الأشخاص في حل مشكلة ما وتحسين حالتهم المادية ويمكنك الدخول على الموقع الخاص بالبنك من هنا.
- يعطي للأشخاص تمويل للزواج وهو يعتبر برنامج تمويل معين يساعد الزوج في تحمل متطلبات الزواج.
- يوجد تمويل للأسرة وهو يعتبر برنامج تمويل معين لرب الأسرة أو عائلة يساعد هذا التمويل على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة.
- يوجد تمويل للترميم وهو يعتبر برنامج تمويلي معين للصيانة أو إصلاح أو تطوير العيوب الإنشائية أو تطوير العيوب الطارئة، أو لغرض يخص الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل الخاصة بالمنزل.
رابط دخول بنك التنمية الاجتماعي
شروط الحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية
- يجب أن يكون الحاصل على القرض لا يزيد عمره عن 70 سنة.
- يجب أن يكون السجل الانتمائي آمن.
- يجب أن لا يكون دخل الأسرة يتجاوز 14600 ريال.
- يجب أن لا يزيد دخل الفرد عن 2500 ريال.
- تستطيع المرأة إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو أرملة أو لديها أطفال عديدة أن تحصل على قرض من البنك لكي تعول أطفالها.
رفع الحد الأعلى لقرض الزواج
كانت الرواتب العادية 60 ألف ريال ثم ازدادت رواتب القروض الخاصة بالزواج إلى 15500 ريال بدلًا من 12500 ريال، وتم رفع قرض الزواج لكي يساعد الشباب على الزواج وتحسين أمورهم الشخصية.
شروط التقديم على قرض الزواج
- يجب أن يكون عمر الذي يريد الزواج لا يزيد عن 70 سنة لكي يضمن سلامة السجل الائتماني.
- يجب أن لا يزيد دخله الشهري عن 14,500 ريال، وأن يكون الشخص يتزوج للمرة الأولى.
- يجب أن تكون الزوجة ذات جنسية سعودية أو تكون من دول مجلس التعاون الخاصة بدول الخليج العربية وفي حال إذا كانت غير سعودية فيجب توفر موافقة على الزواج من الجهة المختصة في السعودية.
- يجب أن يتوافر في الشروط عقد نكاح رسمي صادر من المحكمة المختصة في السعودية، ويجب أن يكون مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.
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