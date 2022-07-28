نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية توضح شروط الضمان الاجتماعي المطور ومن المستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور جزءاً استراتيجية تحسين الوضع المادي في البيئة الاجتماعية داخل المملكة، ولذلك فإن شروط الضمان الاجتماعي المطور، أشياء يجب معرفتها قبل تقديم طلب للاستفادة من الضمان المطور 1443 خاصةً فيما يتعلق بالأرامل والمطلقات والأيتام الذي يتم التركيز من قبل برنامج الضمان لدعم هذه الفئات الى جانب الاسر الأشد حاجة بشكل عام، ويكون التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd.gov.s تحديداً على عنوان منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتي نذكر شروطها الآن.

نظام الضمان المطور وزارة المواد البشرية 1443

يغطي الضمان احتياجات الفئات المجتمعية ضمن نطاق الاسر بغض النظر عن كون الفرد لديه وظيفة بخلاف قوانين النظام السابق، ما يعني مرونة أكبر بمساعدة الأشخاص الغير قادرين على تلبية حاجاتهم الأساسية من مصادر دخلهم الخاص وذلك بمنحهم معاش ضماني.

ما يميز الضمان المطور، سهولة تقديم طلب، بشكل إلكتروني، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية منصة الحماية والضمان الاجتماعي شروط sbis hrsd gov sa بحيث يمكنكم تسجيل الدخول فيها والتقدم على الضمان عن طريق تعبئة نموذج البيانات، ولكن قبل ذلك من المهم الاطلاع على الشروط حتى تطمئن من سلامة إجراءات التقديم، وتجنب الرفض. أنشأنا هذه المقالة للتعرف على شروط الضمان الجديد وآلية التقديم على المعاش نضع لكم تفاصيل ذلك بصورة واضحة تسهل عليكم الكثير في فهم قوانين نظام الضمان الحالي.

ما هو الحد المانع في برنامج الضمان الاجتماعي السعودي

النظام يحدد الأموال المحولة الى المستفيد الرئيسي بناء على عدد افراد الاسرة في المنزل الواحد. بحيث تتوزع الدعومات على نحو 1100 ريال للمستفيد الرئيسي و550 ريال لكل تابع. ومتى ما كان دخل المستفيد والذي ينظر على أنه 50 في المئة اكثر من مجموع المستحقات لهذه الاسرة بعد خصم قيمة الدخل من قيمة المعاش الضمانين السابق ذكره، فهذا هو الحد المانع، ولا يتم شموله في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

يستطيع مستفيد الضمان تعبئة جميع البيانات الخاصة به وبأسرته ثم تقديم الطلب الكترونيا بدون الحاجة لزيارة الفروع ولا حتى التواصل هاتفياً، انما فقط يتم عبر موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل الكتروني متكامل.

موعد إغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يأتي نظام الضمان الاجتماعي المطور بمعايير قبول أكثر مرونة ليشمل فئات لا يغطيها النظام القديم، فمع المعايير والشروط الجديدة سيكون اكثر تجاوباً للأسر والافراد لتوفير احتياجاتهم الأساسية والحماية الاجتماعية لهم من خلال صرف الدعم والمالي وتوفير فرص عمل مناسبة بما يحقق الاستقلال بعيداً عن المال المحول، الآن التسجيل في برنامج الضمان المطور مستمر وانطلق في تاريخ 20 نوفمبر 1442، ودعا المتحدث الرسمي للموارد البشرية الى المبادرة بالتسجيل والذي سيستمر حتى 22 أيار/مايو 2022 1443 وقت اغلاق منصة التسجيل.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور وزارة الموارد البشرية

وينطلق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتحقيق أحد أهداف الحماية الاجتماعية في السعودية من خلال دعم مجموعات مستحقي الزكاة الأكثر احتياجا، وتحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير مستوى معيشي لائق لهم من خلال الدعم النقدي، وإعادة التأهيل، وفرص التدريب، وتمكين القادرين على العمل، وإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على الذات، وتأهيلهم ونشر ثقافة العمل وفقا لقدراتهم ومهاراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقلال الاقتصادي ويصبحوا منتجين في المجتمع.

نشرت وزارة الموارد –انفوجرافيك– يوضح طريقة احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، كما في الصورة أدناه.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تابع ما يلي للبحث عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ضمن لائحة الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الموارد.

ان يكون سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة، ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، وأيضا الارملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين، وكذلك أبناء الارملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، بالإضافة لذلك ذوي الإعاقة والايتام والارامل الذين لديهم بطاقات تنقل. ان يقل دخل المحتسب للمستقل والاسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الاسرة و550 ريال لكل فرد. التزام بإيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من افراد الاسرة، وعدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية. ان لا يكون مقيما في احد الدور او المراكز الايوائية التي ترعاها الدولة.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور

بعد الاطلاع على لائحة الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي أعلاه، يمكنك الولوج الى رابط الضمان الاجتماعي للتسجيل، ثم بدء تقديم طلب عن طريق تعبئة الملف الموحد، حيث يمكنك النقر على أيقونات المنصة لتحديد التسجيل الجديد او عبر النفاذ الموحد،

الى هنا نصل الى ختام هذا الموضوع من خلال سرد شروط الضمان المطور 1443 بتفاصيلها بالإضافة الى أهداف الضمان المطور وكذلك تقديم عنوان الرابط المخصص لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الالكترونية حتى تتمكن كل فئة من التسجيل بصورة صحيحة.