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عمر شويل - جدة نوفر رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 بعد الإعلان عن صدور نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يُتاح استعلام عن الأهلية من خلال دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد أن تم نقل كافة الخدمات التي تتعلق ببرنامج الضمان إلى المنصة الحالية، وأكدت الوزارة على إشعار المتقدم برسالة نصية على الجوال تتضمن نتيجة الأهلية والاستحقاق بعد مرور خمسة وعشرون يوماً تقريباً من تاريخ تقديم الضمان الاجتماعي، فمن يرغب في الحصول على رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد واستعلام أهلية الضمان 1443، بالإضافة إلى التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي وفق الآلية الجديدة، يمكنه ذلك الآن.

رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر لعام 2021م، وقد بدأت المنصة الإلكترونية في استقبال طلبات التسجيل من الراغبين والراغبات في تحقيق الاستفادة من معاش الضمان منذ ذلك الحين، وأكد وكيل وزارة الضمان الأستاذ “سلطان الجريس” على استقبال منصة الضمان المطور العديد من طلبات التقديم حتى الآن.

ويجب العلم أن حالة المتقدم يتم تقييمها بعد المرور بعدد من المراحل، وذلك بعد الانتهاء من تقديم الطلب بنجاح وإكمال الملف الموحد بنسبة 100%، وقد تم إشعارك برسالة نصية تفيد بكمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الأولى للتقييم وهي تتمثل في التحقق من بيانات المتقدم المسجلة حسب الحالة من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة.

ثم يتم إجراء زيارة لمسكن مقدم الطلب بعد التحقق من صحة المعلومات المبدئية المسجلة على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم يتم دراسة الحالة بناءً على البيانات التي تم جمعها من قبل الجهة المختصة، وخلال هذه الفترة يكون الطلب المقدم “تحت التدقيق”، وأخيراً يتم إبلاغ المتقدم بالقرار سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سببه، ويمكن الاستعلام عن الحالة الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تتيح الموارد البشرية إمكانية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد أمام كافة الأفراد المنطبق عليهم شروط التسجيل في الضمان المطور 1443، حيث يتم الإطلاع على شروط التقديم على الضمان الاجتماعي أولاً، وفي حال انطباقها يتم إنشاء حساب جديد في منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية من خلال النقر على تسجيل جديد واتباع خطوات التسجيل بإدخال المعلومات المطلوبة.

بالإضافة إلى إتاحة استعلام نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين الجدد فور صدور القرار النهائي بقبول الطلب المقدم أو رفضه مع ذكر سبب الرفض، حيث يتاح الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الجديد من حالة الطلب بعد النقر على أيقونة الطلبات من القائمة الرئيسية.

وكانت قد أكدت الوزارة على أنه سيتم دراسة الحالات المتقدمة للتعرف على مدى استحقاقهم وفق معايير الاستحقاق وشروط الأهلية بشكل شهري، ووفقاً لذلك فمن المقرر أن يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق خلال الشهر الجاري ليتاح الإطلاع على نتائج القبول من حساب المستفيد ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور اليوم

بدأت الموارد البشرية في إصدار نتائج الأهلية بشكل تدريجي اليوم، حيث تغيرت حالة الطلب من تحت التدقيق إلى (مؤهل – غير مؤهل – لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً)، فعند ظهور الحالة مؤهل فهذا يعني القبول في البرنامج المطور، ومن ثم الحصول على المعاش المقرر وفقاً لعدد الأسرة المقيمة في ذات المسكن باستثناء الطالب المقيم خارج المدينة لغرض الدراسة.

وفي حال كانت النتيجة غير مؤهل، فتجد أسباب عدم الأهلية مرفقة بالحالة الخاصة بطلبك، وهنا يمكن تقديم اعتراض على عدم الأهلية من ذات الصفحة من خلال النقر على تقديم اعتراض خلال المدة الزمنية المحددة نظاماً والتي يجب ألا تتجاوز مدة الثلاثين يوماً.

أما بالنسبة للحساب البنكي، فستجد حالته إما تم التحقق بنجاح، وهذا يعني أن الوزارة قامت بالتحقق من صحة رقم الحساب البنكي وأنه مربوطاً باسم المتقدم الرئيسي، أو تكون الحالة “عدم التحقق”، وهذا قد يرجع لوجود خطأً بالرقم أو ليس باسم المتقدم، أو لم يتم ربطه بهوية المستفيد من جانب البنك.

لذلك يجب مراجعة رقم الحساب المصرفي المسجل والتأكد منه عند تعبئة بيانات الملف الموحد، ويمكن تقديم جديد واستعلام عن الحالة من خلال رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور الرسمي المرفق.

أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

أوضحت الوزارة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور وفق البيانات الواردة من المصدر أو من الجهة الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال الربط بين الجهات، فعند توافر إحدى هذه الأسباب، فيتم رفض الطلب المقدم مع ذكر سبب عدم الأهلية، وتتمثل أسباب عدم التأهل في التالي:

زيادة عدد المركبات التي يمتلكها المتقدم عن مركبة.

حالة السجن.

التواجد خارج المملكة ما يزيد عن 12 شهراً.

وجود العمالة المهنية 1 أو أكثر.

عدد العمالة المنزلية أكثر من 2.

تجاوز الدخل الشهري المحتسب لأفراد الأسرة للحد المانع من الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتاح الدخول إلى منصة الضمان المطور لإنشاء حساب جديد من خلال النقر على تسجيل جديد، ثم تعبئة الهوية والجوال وتاريخ الميلاد وإنشاء كلمة مرور، ثم النقر على تسجيل، وسيتم إرسال رمز التحقق في رسالة نصية على الجوال، أعد كتابة الرمز لتفعيل الجوال، ثم تعبئة البيانات لتسجيل الدخول.

وتبدأ أولى خطوات تعبئة الملف الموحد بإدخال المعلومات الشخصية للمتقدم والتي تتكون من بيانات ثابتة يمكن تعديلها ومسترجعة من الجهات المختصة لا يتاح التعديل عليها، وأخرى جديدة يجب إضافتها بشكل كامل وصحيح، ثم الإجابة على سؤال الحالة الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة أم لا، وتعبئة رقم الحساب البنكي للمتقدم بشكل دقيق، ثم النقر على حفظ والتالي.

ثم الانتقال لخانة السكن وإدخال بيانات العنوان التي تتكون من المنطقة والمدينة والحي والشارع ورقم المبنى وصندوق البريد والرمز البريدي ورقم الوحدة والرقم الإضافي ونوع السكن كما هو مسجل في العنوان الوطني، ثم حفظ البيانات لكي يتم الانتقال إلى الخطوة التالية وهي تعبئة بيانات الدخل للعائل وكافة التابعين.

وهنا أوضحت الموارد البشرية مصادر الدخل المتعددة التي يجب إدراجها، ويمكن إضافة أكثر من دخل من خلال النقر على “إضافة دخل جديد”، كما يمكن إضافة أكثر من دعم من خلال النقر على “إضافة دعم جديد”، ثم الإجابة على سؤال مبلغ الزكاة السنوية، ثم حفظ كما هو موضح بالفيديو التالي:

بعد أن أرفقنا رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت، وأضحنا موعد دراسة الأهلية والاستحقاق، بالإضافة إلى عرض طريقة التسجيل في البرنامج، فيمكنكم الآن الحصول على رقم الضمان الموحد للتواصل مع الدعم الفني، والتعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي، والإطلاع على الحد الأدنى المحتسب للمعاش أو الحد المانع للضمان وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

لكي يتمكن المستحق من التقديم في الضمان الاجتماعي المطور1443، فيجب عليه أولاً التحقق من مدى توافر شروط الاستحقاق لديه، حيث يجب أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة، ويتم النظر للأفراد المقيمين في المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وقد تم استثناء بعض الفئات من ضرورة أن تكون الجنسية سعودية وهم كالتالي:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين.

أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي.

ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

كما يجب استيفاء متطلبات الصحة والتعليم، والالتزام ببرامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يقل الدخل الشهري المحتسب على مدار العام السابق على تاريخ التقديم لجميع أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المقدر بـ1100 ريال للعائل، و550 ريال لكل تابع من التابعين لرب الأسرة.

كما يجب عدم الإقامة في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة، وألا يكون ممتلكاً لأصولاً أو ثروات عالية القيمة، حيث يتأثر الاستحقاق في حال كان هناك ممتلكات لدى المتقدم، ويتاح الإطلاع على حالة الطلب من خلال اتباع رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة دعم الضمان الاجتماعي الجديد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتاح التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد أمام كافة المواطنين سواء المؤهلين أو غيرهم وفق معايير الاستحقاق المعلن عنها، حيث يتم دراسة الطلب من جانب اللجنة المختصة، وبناءً عليه يتم تحديد الأهلية سواء مؤهلاً أو غير مؤهل، ولكن يجب بدايةً أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة بالضمان المطور 1443.

ويجب العلم أنه عند تعدد الأسر للعائل في حال كان متزوجاً أكثر من زوجة، فتعتبر كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً عن الأخرى، حيث يتاح أمامه عند تكوين المنازل إمكانية إنشاء أكثر من منزل، ومن ثم إضافة كل تابع في المسكن الذي ينتمي إليه، ويتم تسكين التابعين من خلال الضغط على “تكوين منزل”، ثم اختيار وتحديد نوع المسكن سواء كان مستأجراً أو مملوكاً.

وهنا يجب العلم أنه في حال تم تحديد نوع السكن مستأجراً، فيجب إدخال رقم عقد الإيجار الإلكتروني المسجل على منصة إيجار، حيث تشترط الوزارة ضرورة وجود عقد إيجار إلكتروني نشط أو ساري الصلاحية على المنصة حتى لا يتم صدور القرار بعدم التأهل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن أنه لا تؤثر إقامة الطالب خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة بهدف الدراسة في استحقاق الأسرة للمعاش، وبكن يشترط هنا أن يكون عمر الطالب ما بين 18 إلى 25 عام، ثم قبول الارتباط والموافقة على كونه تابعاً لعائل الأسرة، ومن خلال رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443، يمكن التعرف على القيمة المستحقة من الضمان الاجتماعي للأسرة.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

أجاب حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن السؤال التالي (هل من الضروري التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الحاليين؟ أم هل سيشملهم الضمان المطور وينقلهم تلقائياً للنظام الجديد دون الحاجة لإنشاء حساب جديد في النظام؟) بالإجابة التالية:

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم تعبئة بيانات الملف الموحد لجميع أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن مع المستفيد الحالي وفق الآلية السابقة، كما يجب على التابع المسجل البالغ ثمانية عشر عاماً فأكثر أن يقوم بقبول الارتباط وتأكيده لاعتماده كتابع للمتقدم من خلال إكمال البيانات المطلوبة.

كما أكدت على أن التقديم في الضمان الاجتماعي المطور متاحاً لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق منذ نفاذه وحتى تاريخ الثلاثون من أكتوبر القادم، حيث تستقبل منصة الدعم الطلبات، وتستمر كذلك على مدار خمسة أشهر إضافية أخرى، فمن يرغب التسجيل أو استعلام الحالة، يمكنه ذلك من خلال منصة الضمان الجديدة باتباع رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.

علماً بأنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين الحاليين ممن يحصلوا على معاش الضمان الاجتماعي القديم، فمن يرغب في استمرار الحصول على المعاش، فيجب عليه التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور خلال المهلة الممنوحة له، وذلك من خلال الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، ويرجع سبب عدم وجود انتقال آلي لهم إلى اختلاف البيانات المطلوب تسجيلها في المطور عن الموجودة بالقديم.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

يجب العلم أن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت راتب الضمان الاجتماعي الجديد لعائل الأسرة أو الفرد المستقل كحد أدنى بمبلغ 1100 ريال، ومبلغ 550 ريال لكل تابع من التابعين، فعند احتساب القيمة المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي الجديد، يتم جمع المبلغ المحدد للعائل، ثم يُضاف إليه المقرر للتابع في عدد التابعين، ويجب العلم أن هناك حداً أقصى للمعاش المستحق مهما بلغ عدد أفراد الأسرة.

حيث وضعت الوزارة مبلغ 5000 ريال حداً أقصى للمعاش من الضمان الاجتماعي المطور، ففي حال بلغ عدد الأفراد المقيمين بنفس المسكن تسعة أفراد، فالمبلغ المستحق لهم هو 5000 ريال، وكذلك الحال في حال كان عدد أفراد الأسرة إثني عشر أو أكثر من ذلك، فالحد الأعلى لقيمة المعاش هو المبلغ الموضح، كما يجب العلم أن الوزارة تقوم بدراسة الطلب، وبناءً عليه يتم تحديد قيمة المعاش المستحق.

وقد أوضحت طريقة احتساب الضمان الاجتماعي، فمن يرغب في معرفة طريقة حساب الضمان المطور، يمكنه ذلك من خلال ثقفني الآن، ويجب العلم أن الضمان المطور استثنى كلاً من الأرملة والمطلقة التي لديها ابن أو أكثر، والطالب المقيم خارج المدينة لغرض الدراسة، ويشترط أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام، ويقبل الارتباط كتابع من الاحتساب ضمن أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن.

كيف أعرف إني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

بعد أن تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج الأهلية للمتقدمين على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فيمكنهم الإطلاع على حالة الأهلية والتعرف على تفاصيل الدفعات حال تم صدور القرار النهائي بالتأهل عن طريق دخول حسابك في الضمان الاجتماعي، ثم النقر على الطلبات من القائمة الرئيسية، ثم الضغط على رمز العين أسفل أيقونة الإجراء.

ثم من برامج الدعم الخاصة بي على المنصة، قم بالنقر على حالة الحساب البنكي، وسوف تظهر حالة الطلب والدفعات المالية التي تشتمل على قيمة المبلغ المستحق، كما يتاح أمامك إمكانية الإطلاع على الاعتراضات على حالة الأهلية، والشكاوى المالية الخاصة بطلبك.

كما يعرض أمامك الصفحة المتضمنة كافة تفاصيل الطلب الخاص بك من حيث تاريخ التقديم وحالة الطلب سواء تم تقديم الطلب أو غيره، وعرض عدد التابعين بالملف وعدد المنازل المشمولة، ويمكن دخول منصة الدعم للإطلاع على الطلب من خلال اتباع رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور الرسمي المرفق.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية 1443

صرح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بأن البرنامج قد صدر متضمناً تعديلات ومنافع من شأنه تطوير البرنامج ليشمل فئات أكثر مما كان في النظام القديم، حيث يتم مراعاة حالة بعض الفئات بحيث يكون الدخل الشهري هو معيار القبول في البرنامج، فمتى ما كان الدخل أقل من احتياجات الأسرة الأساسية، فيتم شمولهم بمعاش الضمان الاجتماعي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم وفق الآلية المحددة.

وفي حال تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور ووجدت حالة الطلب الخاصة بحسابك “لم يتم دراسة الأهلية مُسبقاً” فهذا لا يعني الرفض وعدم القبول في البرنامج، ولكن سيتم دراسة طلبك وفق البرنامج الزمني، حيث من المقرر إعلان المقبولين تدريجياً على دفعات، وهذا يعني أنها ستقوم بدراسة الحالات أيضاً على دفعات، لذلك يرجى الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلبات.

ويجب العلم أنه يتم إضافة كافة الأفراد المقيمين في ذات المنزل من جانب المتقدم الرئيسي أو عائل الأسرة، وتتم الموافقة من جانب الأفراد البالغين سن الثمانية عشرة عاماً فما فوق على إضافتهم تابعين بالملف الموحد عن طريق تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، وذلك لمراجعة البيانات المسجلة من جانب العائل والتأكيد عليها، ثم الموافقة على قبول الارتباط.

شروط التسجيل في منصة الضمان المطور 1443

عند الرغبة في إنشاء حساب جديد، يتم اتباع الرابط المرفق ثم النقر على خيار تسجيل جديد، وبعد تعبئة البيانات المطلوبة يجب التأشير في مربع الإقرار بالشروط والأحكام، وهنا يتوجب العلم أن التأشير في هذا المربع يعني إقرار المتقدم بأنه ملتزم بتسجيل جميع المعلومات المطلوبة في الملف الموحد كاملة وصحيحة وتعكس الواقع حتى تاريخ التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443.

كما ينطبق ذلك على الوثائق أو المستندات المرفوعة في منصة الدعم، كما يجب تجنب إخفاء أي معلومة يتطلب الإفصاح عنها في أي وقت، وعند حدوث أي تغيير على الحالة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، فيجب تحديث الضمان الاجتماعي وإدخال البيانات الجديدة، وهنا يجب العلم أنه لا يتاح التعديل على الملف الموحد بعد تقديمه، ولكن يتم تحديث البيانات من خلال رفع تذكرة عن طريق النقر على أيقونة التذاكر.

كما يتوجب على المتقدم تجنب إخفاء أي معلومة يتطلب الإفصاح عنها، وفي حال تم إخفاء أي معلومة فيتحمل المتقدم المسؤولية القانونية الكاملة جراء ذلك، فعند حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية، فيجب إبلاغ الوزارة عن هذا التغيير، وكذلك عند حصول المستفيد على دخل شهري إضافي جديد، ويتم الإبلاغ من خلال تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يجب العلم أن حالة الطلب إن كانت تم التحقق بنجاح فمعنى ذلك أن رقم الحساب البنكي تم التأكد من صحته وأن باسم المستفيد المسجل في الضمان المطور، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بإرسال رسائل نصية على الهواتف المسجلة في النظام لمقدمي الطلبات تفيد بنتيجة الاستحقاق والأهلية، فعلى كافة المتقدمين الآن تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور للتأكد من حالة الطلب باتباع رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443.

وفي حال تم صدور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي المطور بدفعةٍ ما، ولم يتم نزول معاش الضمان الجديد أو تم تعليق الدفعات المالية، فيجب الرجوع إلى الحساب البنكي “رقم الآيبان” للتأكد من أنه قد تم التحقق منه بنجاح أم ما زال تحت التدقيق أو لم يتم التحقق منه، حيث يتم التعليق للدفعات حال وجود خطأ في رقم الآيبان أو عدم ربطه بحساب المستفيد المصرفي من جانب البنك.

ويجب على كافة المتقدمين ممن لم يتم التحقق من حسابهم البنكي عدم سحب الطلب أو حذفه وتقديم طلباً جديداً، حيث سيتم الرجوع لنقطة البداية وتكون الحالة “لم تتم دراسة الحالة مسبقاً”، ومن ثم الانتظار من 25 إلى 55 يوماً حتى تتم دراسة حالة الضمان الاجتماعي ومدى انطباق شروط الاستحقاق على المتقدم، ولكن يتوجب الانتظار حتى يتم التحقق من الآيبان بنجاح، وسيتم صرف كافة المستحقات اعتباراً من تاريخ الدفعة التي صدرت بها الأهلية.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل

يجب العلم أنه بعد الانتهاء من التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بنجاح، فيلزم إضافة كافة الأفراد بنفس المسكن ضمن التابعين لرب الأسرة أو العائل، وعند إضافة أحد التابعين وظهر بجانب حالته أنه جاري التحقق، فهذا يعني أن التابع يبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر.

وهنا يجب على التابع تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد لقبول الارتباط ومراجعة البيانات والتأكيد عليها، وتعد من أهم خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث تتوقف الأهلية على قبول الأفراد للإضافة كتابعين في الملف الموحد لرب الأسرة، لذلك يجب تأكيد الارتباط فور الانتهاء من التقديم على الضمان المطور.

استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت الموارد البشرية نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الدفعة الثامنة بشكل تدريجي مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بتاريخ الثامن والعشرون من شهر يوليو 2022م الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1443، حيث يتاح الآن الإطلاع على حالة الأهلية والاستحقاق من خلال منصة الدعم.