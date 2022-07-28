الكلية التقنية الدولية بالمملكة لعلوم الطيران الشروط وخطوات ورابط التسجيل

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي من خلال الأشخاص المستفيدين والطلاب الراغبين في التسجيل في كلية التقنية الدولية لعلوم الطيران داخل المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن فتح باب التسجيل للكلية من خلال الدخول على الرابط الرسمي لها، ويتم التسجيل في الموعد المحدد بداية التسجيل للراغبين فى الالتحاق بالكلية عليهم معرفة الشروط وكيفية التسجيل بالخطوات وهو ما كتبناه بداخل المقال، وذلك خدمة للراغبين في الانضمام للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والكليات التقنية، هي كليات حكومية بالسعودية، وتديرها مجموعة من الكليات العالمية.

موعد التقديم وبداية التسجيل في الكلية التقنية:

حددت وزارة التعليم السعودي من خلال الخطة الدراسية لها عن موعد استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023م، ويتم التسجيل بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لكلية التقنية الدولية، حيث أنه من المقرر استلام الطلبات في الفترة التالية:وقد تم بدأ التسجيل في الكلية التقنية من يوم الأمس الأحد 24 من شهر يوليو 2022 م و الموافق 25 من شهر ذو الحجة 1443 هـ، ويستمر التقديم في الكلية التقنية لحين ملء المقاعد المطلوبة.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

كما يشترط أن يكون المتقدم خريج مدرسة ثانوية للعلوم الطبيعية، أو معاهد الثانوية الصناعية خلال أخر خمس سنوات.

التأكد من قراءة كافة الشروط والضوابط التي وضعتها إدارة الكلية والتقديم بعناية على موقع كلية التكنولوجيا.

من الضروري اجتياز المقابلة الشخصية.

ويشترط اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

ويشترط ان تكون أولوية القبول للذين حصلوا على معدل تراكمي 90% أو أعلى.

وكما يشترط على المتقدم استكمال اختبارات القدرات العامة، من المركز الوطني للقياس والتقويم، وتعطى الأولوية لمن حصل على 70% أو أعلى.

ويشترط إكمال اختبارات التحصيل المقدمة من المركز الوطني للقياس في التعليم العالي.

خطوات التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران: