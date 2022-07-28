نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الاسرة بنك التنمية الاجتماعية.. كيفية وشروط الحصول على قرض بنك التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية بتمويل الأسر الفقيرة والمحتاجة، خاصة لتغطية أعباء الحياة اليومية من نفقات المعيشة، بسبب العديد من التغيرات الأخيرة في الظروف الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا، ومن أهم أسس بنك التنمية الإجتماعى هو رفع المستوى الإجتماعى والمستوى المادى للأسر السعودية،وذلك من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يعمل بنك التنمية الاجتماعية لإقراض العديد من المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم المعيشية.

كيفية الحصول على قرض الأسرة

من أهم استراتيجيات بنك التنمية الاجتماعية اهتمامه بتمويل الأسر السعودية من خلال رفع مستواها المالي والاجتماعي لتحقيق رؤية المملكة بحلول عام 2030ويتم تقديم القروض العائلية إلكترونيًا على النحو التالي:

أولاً، زيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية عن طريق الضغط هنا.

أكمل عملية تسجيل الدخول عبر الوصول النفاذ الوطنى الموحد.

انتقل إلى قسم المنتجات، وحدد منتجًا فرديًا منه، ثم حدد التمويل الاجتماعي.

انقر (تمويل العائلة) وحدد بدء الخدمة.

أدخل جميع التفاصيل المطلوبة، بما في ذلك المعلومات الشخصية للمستلم مثل تفاصيل الدخل والمسمى الوظيفي وطريقة الاتصال وما إلى ذلك.

راجع التفاصيل بعناية للتأكد من صحتها، ثم انقر فوق مربع التأكيد.

انقر فوق (حفظ البيانات) لإرسال الطلب وإرفاق جميع وثائق الدعم.

شروط التقديم على قرض الأسرة

تختلف شروط وإجراءات التقديم على النحو التالي حسب ظروف المواطنين كما يلى:

أولاً: كبار السن

• إذا كان المواطن يبلغ من العمر 55 سنة أو أكثر، فإن الأشهر المتبقية في القسط الشهري مقدارها حسب المدة المتبقية حتى سن 60.

• يجب تقديم الكفلاء من قبل المسؤولين الحكوميين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا ويجب أن لا تقل قيمة القرض المالي عن 60 ألف ريال سعودى.

• إذا كان عمر مقدم الطلب بين 60 و 65 سنة، فإن الحد الأقصى لمبلغ القرض هو 30 ألف ريال سعودي.

• إذا كان عمر مقدم طلب القرض بين 65 و 70 عامًا، فإن الحد الأقصى هو 18 ألف ريال سعودي فقط.

ثانياً: موظف القطاع العام

• يجب تقديم تصريح البيانات من قبل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تصريح أبناء الموظفين.

• يرجى تقديم ختم البنك الخاص بك إلى مستند IBAN الأصلي.

• كشف حساب آخر من حساب الراتب الشهري لطالب القرض (3).

• إرسال النموذج الأصلي المطبوع (104) وإذا تجاوزت فترة الموافقة 60 يومًا، فقم بإرفاق جميع التوقيعات التي يطلبها صاحب العمل.

ثالثاً: موظف القطاع الخاص

• يرجى تقديم مستندات مفصلة عن راتب مقدم الطلب مختومة وموقعة من موظف الخدمة المدنية.

• تقديم بيان معلومات صالح لمقدمي طلبات القروض والأطفال فوق سن 18 عامًا مختومًا من وزارة الداخلية.

• تقديم ختم البنك إلى رقم الحساب المصرفي الدولي الأصلي.

• تقديم النموذج الأصلي (105) المطبوع من حسابه بكافة الأختام والتوقيعات المعتمدة بشرط ألا تتجاوز مدة الموافقة 60 يوماً.