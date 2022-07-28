طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد وارقام التواصل

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طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد لكل الاشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية.، يشتهر الأمير عبد العزيز بن فهد بمساعدة المحتاجين، مما يجعله يحظى بشعبية بين المواطنين والمرشحين للمناصب السياسية، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية يمكنك التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال رقم هاتفه الشخصي أو عبر الواتساب مع ذكر كافة التفاصيل التي تهمك بما في ذلك اسمه وعنوانه وكيفية التواصل معه.
طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد
نوضح لكم عبر هذا المقال طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد، فإذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية إضافية، فيرجى كتابة خطاب يكون موجه إلى الأمير عبد العزيز بن فهد للنظر في طلبك، اشرح سبب حاجتك للمساعدة، وقم بتضمين دليل على حالت أرسل طلبك عبر البريد العادي أو من خلال موقع مؤسسة الامير عبدالعزيز بن فهد، على الإنترنت ويمكن تنفيذ هذه الخطوات:
- ابدأ الطلب بعبارة “بسم الله الرحمن الرحيم”.
- تكتب تحية لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد تقول فيها : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد”.
- ثم تقوم في الطلب بالدعاء لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد وأسرته.
- حدد نوع المساعدة المطلوبة (مساعدة مالية ، علاج ، أو غير ذلك).
- إرفاق المستندات التي تؤكد حاجة مقدم الطلب للمساعدة.
- أدخل اسم مقدم الطلب.
- الرجاء إدخال عنوانك.
- تقديم معلومات الاتصال ؛ للتواصل مع مقدم الطلب في حالة تلقي رد على طلبه.
التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
يرغب الكثير من الناس في معرفة كيفية الاتصال بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للاستفادة من كل المساعدة التي يتم تقديمها للمحتاجين.
- أولاً سيكون عنوان مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد كالتالي: المملكة العربية السعودية 38 – مدينة تبوك – شارع الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 6600 نهضة المعرفة الروضة جدة ، المملكة العربية السعودية.
- لرقم الواتس اب 8004000000.
- رقم الهاتف المحمول لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ومقرها المملكة العربية السعودية هو 485232658966.
- بينما رقم الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية سيكون: 920030003.
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