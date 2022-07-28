نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.. التسجيل والتقديم في sbis برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ماهي منصة الدعم(الضمان الاجتماعي) وآلية التسجيل كمستخدم جديد، الاستعلام عن تطبيق الأهلية، يرجى متابعة خطوات التسجيل الجديد في منصة الدعم والضمان برقم الهوية الوطنية 1443.

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن استقبال طلبات التقديم في، منصة الدعم والضمان الاجتماعية، ويأتي ذلك، تلبية لإدراج المستفيدين من المواطنّين للحصول على معاش الضمان الشهري، ضمن عمل خطة البرنامج الحالي، بداية كل شهرّ ميلادّي ، وعليه، سيتم شمول المسجلين الجدد او المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم والذين سيتم شمولهم تدريجيا بعد التدقيق في بياناتهم أو بعد تقديمهم طلبهم للانضمام بشكل الكتروني قبل ان يتم مطابقة شروط القبول بالضمان الاجتماعي.

ماهو برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أنهت الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية، تطوير برنامج الضمان الاجتماعي الجديد sbis ليشمل فئات لم يكن يشملها النظام القديم، وهو برنامج نقدي من وزارة الموارد البشرية تعتمد جل موارده على أموال الزكاة للارتقاء بالحياة المعيشية للأسر الأشد تعثراً في تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل عام. وتبلغ قيمة الدعم للمستفيد الرئيسي 110 ريال، بينما يتم صرف 550 ريال لكل تابع. وذلك بعد انطباق الأهلية وتحديد الاستحقاقات وفق البيانات المسجلة عند التقديم. وتعتمد في الضمان المطور آلية تحديد المنتفع على أساس احتساب الراتب بالنصف ويقارنه مع الحد المانع في النظام فإذا كان أقل فإن المستفيد صاحب أهلية ويتم صرف الدعم له بداية كل شهّر ميلادي.

موعد تقديم طلب على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

بمجرد إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية ضمن تطبيق القرار الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442، تم تحديد موعد التقديم الرسمي على المنصة، وتبدا وزارة الموارد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية في استقبال طلبات التقديم في الضمان المطور في الفترة التي بدأت في 20 نوفمبر وينتهي في 22 مايو. ولن يتأثر المسجلين في نظام الضمان القديم بحيث سيتم شمولهم في نظام الضمان الجديد بشكل تدريجي وفقاً للاستحقاقات وانطباق المعايير الجديدة

موقع منصة دعم وحماية اجتماعية ضمان اجتماعي

يتم عن طريق النظام الالكتروني التسجيل الجديد والدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان المطور من خلال الرابط sbis hrsd gov sa، وهو موقع الضمان الاجتماعي الجديد في آخر تحديث، يمكن التسجيل في موقع الضمان بإنشاء بيانات مستخدم جديد، او التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد، حيث يتخذ الموقع المذكور منصة للتقديم على خدمات معاشات الضمان بنظامه الجديد ضمن استهدافه الأسر الأشد فقرا بشكل أساسي، ووفقاً لنظام الضمان المطور يتم إيداع المعاش للمقبولين في البرنامج المطور، بداية كل شهر ميلادي ، ويكون التقديم والتسجيل حصراً على المنصة الإلكترونية الدعم والحماية الاجتماعية التي ساعدت في إطلاقها وزارة الموارد البشرية، وتم تحديد عنوان منصة الدعم والحماية على www sbis hrsd gov sa، ولكن تذكر، في حال عدم وجود حساب حالي في المنصة المذكورة قم بإنشاء حساب جديد، او بالدخول إلى منصة الدعم والحماية عن طريق نفاذ.

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كيفية يمكنني التحقق من الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

من خلال إتباعك الخطوات التالية التي نشرتها وزارة الموارد البشرية ضمن تغريده على حسابها في تويتر، يستطيع مستفيد الضمان معرفة إذا كان ضمن المؤهلين المستحقين أي تم قبول طلبه الضماني أم لا.

التقديم من خلال رابط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لا يزال سارياً حتى 22 مايو، ويمكن بدء التحقق من الأهلية في برنامج الضمان لمن أنهى إرسال طلبه من أيَ مستفيد سعودي، وذلك عن طريق حالة الحساب البنكي وهي أيقونة تظهر في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي على الموقع. وبمجرد الضغط عليها سينقلك لصفحة تظهر حالة الأهلية والاستحقاق للشخص المستفيد، وايضا إمكانية التحقق من الدفعات المالية بكل تفاصيلها، بيد أن كل المقدمين على الضمان المطور سوف يتلقون رسائل sms تخبرهم باستلام طلبهم بنجاح، وهذا مبدئيا لا يعني القبول، ولكن ستبعث رسالة مرة أخرى تشعرهم بحالة الأهلية لديهم وذلك من مدة التقديم على الضمان المطور.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول

إبدء التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق ما يلي:ـ

أدخل كما يطلب منك إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من الرابط المرفق. أختر التسجيل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر نفاذ ووفقا لهذا الإجراء ستدخل بيانات المستخدم الموجودة في منصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية. أو أنقر على أيقونة تسجيل الدخول من أجل الوصول الى حساب المستخدم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. إدخال رقم الهوية الخاص بمستخدم المنصة. إدخال كلمة السر الخاصة بمستخدم المنصة. قم بمطابقة الرمز المرئي الظاهر في المربع وعادة تكون حروف قم بكتابتها في الحقل المناسب كما تراها. بعد مطابقة الرمز المرئي كما يتم ذكره في الخطوة السابقة أنقر مباشرة فوق أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت

بعد ان وضعنا بين يديك تعليمات تسجيل الدخول في المنصة الالكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لبرنامج الضمان الاجتماعي sbis السعودي، قد يهمك عمل تسجيل جديد إذا لم تكن تمتلك حساباً على منصة الضمان، وكذلك يمكن التسجيل عبر النفاذ ببيانات أبشر، ومن خلال إتباع الخطوات التالية يمكنك بدء إنشاء حسابك في الضمان

دخول المنصة الالكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa ومن الصفحة الرئيسية يتم النقر على تسجيل جديد

ثم بعد ذلك يتم تعبئة نموذج التسجيل عن طريق تدوين البيانات التعريفية وهي

رقم الهوية الوطنية-تاريخ الميلاد(هجري)-رقم الجوال-كلمة السر

إدخال رمز التحقق بمطابقته كما في الصورة المرئية-

الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام بعمل تأشير بعلامة (صح) في المربع بجانبها.

النقر على أيقونة تسجيل

استلام رمز التوثيق عن طريق الهاتف المتحرك والغرض هو توثيق حساب المنصة.

ستظهر رسالة خضراء تخبرك ان التسجيل تم بنجاح، وأنه مطلوب منك استكمال بيانات الملف الشخصي للتمكن من التقديم.

الآن سجل دخولك على منصة الدعم والحماية تماماً كما تم شرحه في الفقرة الأولى.