نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للرجال والنساء وشروط القبول ورابط التقديم في القوات البرية الملكية السعودية في المقال التالي

تتزايد محركات البحث حاليا عن كيفية التسجيل للرجال والنساء في التقديم للقوات البرية الملكية بالمملكة العربية السعودية وسوف نوضح بالمقال شروط التقديم ورابط التقديم وكيفية التسجيل بالخطوات والتفصيل، حيث اعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية قامت بتخصيص رابط التقديم في القوات البرية الملكية السعودية بشكل مباشر لتيسير عمليات التقديم من قبل مواطني البلاد، وبذلك يتم التسجيل في البداية ببوابة التجنيد الموحد ثم استكمال التقديم بشكل إلكتروني، وفي إطار ذلك تم وضع شروط القبول بما يتوافق مع طبيعة العمل بالقطاع العسكري الملكي. الشروط الواجب توافرها للقبول بالقوات البرية الملكية السعودية: يشترط أن يكون الأشخاص المتقدمين من الجنسين من أصل سعودي وحاملين للهوية الوطنية السعودية، على أن يتم استثناء الأشخاص ذو الآباء العاملين خارج السعودية.

ويشترط للقبول فى القوات البرية ان يكون عمر الأشخاص المقبولين بالقوات البرية الملكية من 17 عام فأكثر على أن يكون الحد الأقصى للعمر 40 عام.

كما يشترط أن يكون غير متزوج أو متزوجة من أشخاص غير سعوديين.

ويشترط أن يكون الشخص المتقدم لائق طبياً لخوض الخدمة واجتاز بكل نجاح اختبارات القبول.

ومن شروط القبول لابد وأن يتمتع بسيرة طيبة وحسن السير والسلوك، إلى جانب عدم تعرض لأي نوع من الاتهام بجرائم الإخلال بالشرف والأمانة وعدم الحكم عليه مطلقاً بالسابق.

وكما يشترط تحقيق النجاح في كلاً من اختبار اللياقة البدنية والفحص الطبي بالإضافة لاجتياز المقابلة الشخصية.

وكما يشترط الا يسبق له العمل بأحد القطاعات الحكومية أو العسكرية وتعرض للفصل منها.

ويشترط ان يكون حاصل على أحد المؤهلات المطلوبة الخاصة بتخصصات القوات البرية الملكية. كيفية التصرف في حال ظهور رسالة بخطأ التسجيل: يجب الضغط على أيقونة نسيت رقم المرور وتدوين رقم الهوية بالإضافة إلى رقم الجوال. ثم تقوم بالانتظار قليلا حتى يتم إرسال رقم جديد لتعيين كلمة المرور إلى الهاتف من خلال رسالة يتم إدخال بالموقع. يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات الرسمية التي تثبت صحتها. ثم تقوم بعد ذلك الخطوات بالنقر على ايقونة تقديم. كيفية التسجيل بالقوات البرية الملكية السعودية: ادخل على رابط الموقع الرسمي بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع.

ثم تقوم ومن الواجهة الرئيسية للموقع بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك بكتابة الرمز المرئي في المكان الخاص به داخل الموقع بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة لتكملة عملية التسجيل. عمر شويل - جدة للرجال والنساء وشروط القبول ورابط التقديم في القوات البرية الملكية السعودية - ثقفني

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