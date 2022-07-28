حساب المواطن 1443 الشروط بعد التعديلات الجديدة وكيفية التسجيل لجميع الفئات برقم الهوية

أعلن برنامج حساب المواطن عن إجراء تعديلات جديدة، كما أعلن عن شروط البرنامج 1443 بعد هذه التعديلات، علمًا بأن البرنامج قد فتح باب التسجيل أخيرًا للمرة الأولى منذ إغلاقه في 2020، وقد قام الملك سلمان خادم الحرمين بتخصيص 10.4 مليون ريال لأرباب حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور؛ وذلك بغرض مساعدتهم في مواجهة إرتفاع الأسعار، وإليكم شروط وطريقة التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة.

الشروط بعد التعديلات الجديدة لحساب المواطن 1443

أقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا مجموعة من الشروط والتي أهمها الآتي:

أن يكون المواطن المستفيد من البرنامج سعودي الأصل.

كذلك أن تكون إقامته الكاملة والدائمة داخل المملكة السعودية، وألا يكون خارج المملكة آخر ثلاثة أشهر في العام الجاري.

وأيضًا ألا يكون عمر المتقدم للبرنامج أقل من 18 عام.

إلى جانب أن يتم المتقدم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني حساب المواطن.

كما يجب ألا يكون المستفيد من حساب المواطن مسجونًا أو مسجلًا بمراكز الإيواء.

إلى جانب كونه من محدودي الدخل.

فضلًا عن ألا يكون المتقدم مالكًا لأموال أو أصول أو له سجل تجاري.

كما ينبغي رفع المستندات المطلوبة على الموقع للتسجيل في برنامج حساب المواطن.

تسجيل مستفيد بحساب المواطن 1443

يمكن التقديم في برنامج حساب المواطن من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم قُم بالنقر على “حساب جدي، ثم إدخال رقم الهوية، والمحمول، وتاريخ الميلاد.

بعد ذلك، انقر على “التالي“، ومن ثم، سوف تتلقى رسالة نصية على المحمول برمز المرور المؤقت.

أدخل رمز المرور المؤقت، وكذلك رمز المرور الجديد، ثم استكمل تسجيل البيانات المطلوبة.

كما يجب برفع الوثائق اللازمة للتقديم.

بعد ذلك قُم بالتأكد من سلامة البيانات المدخلة بالبرنامج وذلك قبل النقر على أيقونة “التسجيل“.

قيمة دعم حساب المواطن للفرد 1443

يحصل رب الأسرة على دعم من برنامج حساب المواطن قيمته 720 ريال سعودي، بينما يحصل التابع لأسرة مستفيدة من برنامج الدعم حساب المواطن تحت 18 عام، على دعم 215 ريال سعودي أما التابع إلى أسرة مستفيدة من حساب المواطن فوق 18 عام فيحصل على دعم قيمته 360 ريال سعودي.