نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية توضح حقيقة تخفيض قيمة رسوم المرافقين 2022 في المقال التالي
يبحث العديد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، عن صحة خبر تخفيض رسوم المرافقين بالسعودية، وذلك بعد التعديلات الجديدة في القانون السعودي 2022 بخصوص المرافقين، وتزايدت الشائعات حول هذا الأمر، وسنتعرف في هذا المقال على جميع التفاصيل الخاصة بهذا القرار.
طالب العديد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاث اعوام متتالية بتخفيض رسوم المرافقين، حيث تم فرض رسوم بقيمة 400 ريال سعودي للمرافق الواحد وفقا لقانون صدر في عام 2019، وقام العديد من المقيمين بمطالبة السلطات السعودية للنظر في قيمة رسوم المرافقين وضرورة تخفيضها، ومؤخرا تواجدت اخبار تفيد بأن الحكومة السعودية قامت بتخفيض قيمة رسوم المرافقين إلى 100 ريال سعودي للفرد الواحد، ولكن الحقيقة أنها شائعة تم الترويج لها وليس لها أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي تعديلات على القانون الجديد الخاص بالمرافقين.
فئات لا تدفع رسوم مرافقين بالمملكة العربية السعودية
- الزوجة الأولى للمقيم بالمملكة العربية السعودية.
- أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من شخص أجنبي.
- جميع المواطنين من دول الخليج مثل قطر والامارات والكويت وهكذا.
- الاطفال الذين يتراوح عمرهم أقل من 18 عام.
- الشركات الصغيرة وخاصة التي يكون عدد العمال بها أقل من أربعة.
- العمالة المنزلية لا تقوم بدفع أي رسوم بالمملكة.
طريقة حساب رسوم المرافقين عبر بوابة مقيم
من الجدير بالذكر أن بوابة مقيم من المنصات الالكترونية المميزة التي أنشأتها الحكومة السعودية لخدمة جميع المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة حساب رسوم المرافقين لك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة مقيم.
- وبعد ذلك قم بإدخال اسمك وكلمة المرور الخاصة بك.
- قم بالضغط على أيقونة انا لست روبوت.
- بعد ذلك يجب الضغط على الخيارات الإلكترونية الموجودة في مقدمة الصفحة الرئيسية للمنصة.
- قم بتحديد وححز عدد المرافقين المراد حساب رسومهم.
- ثم اضغط على أيقونة تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بالمرافقين بالمملكة العربية السعودية.
- اضغط على كلمة متابعة.
- ثم قم بعد ذلك بالضغط على حساب الرسوم.
- ستظهر قيمة الرسوم المطلوب سدادها ليتم استقدام المرافقين الذين قمت بتسجيلهم.
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