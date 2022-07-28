نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير بالسعودية على الأجهزة الإلكترونية في المقال التالي

تُعد مكتبة جرير من أكثر المنشأت المتخصصة في بيع كافة الأجهزة الإلكترونية والمدرسة والكتب والألعاب والوسائل التعليمية بأسعار تتناسب مع جميع العملاء وبجودة عالية ومضمونة، يوجد الفرع الرئيسي لمكتبة جرير في مدينة الرياض فيرجع تأسيسها لعام 1974 ميلادي، كما متواجد لها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة وأيضاً في العديد من الدول العربية كالكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. عروض مكتبة الجرير على الهواتف النقالة الذكية متوفر هاتف موتورولا جي 82 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الرمادي بسعر 1199 ريال سعودي.

متاح هاتف سامسونج جالكسي إيه 13 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جيمتوفر باللون الأزرق الفاتح بسعر 649 ريال سعودي. يوجد هاتف هونر ماجيك 4 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 3999 ريال سعودي.

متاح هاتف شاومي ريدمي إيه 10 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الرمادي بسعر 509 ريال سعودي.

متواجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 13 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود بسعر 729 ريال سعودي.

متاح هاتف شاومي ريدمي سي 10 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 599 ريال سعودي.

متوفر هاتف نوكيا سي 2 الطبعة الثانية بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الرمادي بسعر 299 ريال سعودي. تخفيض كبير على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون البرونزي بسعر 5299 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي.

تخفيض على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأخضر بسعر 6199 ريال سعودي بدلاً من 6799 ريال سعودي. تخفيضات جرير على أجهزة اللاب توب متواجد خصم يصل إلى 25% على كمبيوتر محمول أيسر أسباير 1، 14 بوصة، A114_33 مع اس اوفيس 365 برسونال، N4500 انتل يو اتش دي جرافيكس (eMMC) 64GB، سعره قبل الخصم 1349 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح 999 ريال سعودي. خصم 22% على كمبيوتر محمول 14 بوصة مقدم من شركة أيسر سويفت 1، SF114_34 ام اس اوفيس 365 برسونال، انتل سيليرون، N4500 انتل يو إتش دي جرافيكس، 128 جيجابايت، سعره بعد الخصم 1199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير بالسعودية على الأجهزة الإلكترونية - ثقفني

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