نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده على الأجهزة الكهربائية لمدة 4 أيام فقط hyper Panda في المقال التالي

تخفيضات هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية متوفرة من اليوم وحتى أربع أيام فقط، حيث تسعى دائماً إدارة هايبر بنده بتوفير الكثير من التخفيضات والعروض على المنتجات الضرورية للمستهلك بأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء كل ذلك للحصول على إرضاء العميل والحفاظ على تاريخه العريق وشعبيته بالمملكة العربية السعودية. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية متاح قلاية بدون زيت بالسون، لعمل البطاطس المقرمشة بطريقة صحية بدون زيت، القلاية سعة 5 لتر بسعر 299 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط يدوي إنتاج شركة كي أون قوة 300 واط، لعمل أشهى الحلويات بسهولة سعره قبل العرض 79 ريال سعودي والآن أصبح السعر بالعرض 49 ريال سعودي.

متوفر قلاية بدون زيت كي أون سعة 17 لتر، سعرها 329 ريال سعودي.

متواجد بالعرض خلاط يدوي مقدم من شركة كينوود، سعرها 189 بدلاً من 289 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس سعة 2 كيلو جرام، سعرها الآن بالعرض 669 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 999 ريال سعودي.

متواجد خلاط يدوي سينكور، مكون من ثلاث أجزاء مفرمة ومضرب وأيضاً بلندر كل ذلك بسعر 179 ريال سعودي.

غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر الآن متوفرة بسعر 119 ريال سعودي، لعمل المشروبات الساخنة في بضع دقائق فقط.

كما متاح غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود سعة 1.7 لتر، بسعر 115 ريال سعودي.

تخفيض هائل على محضرة طعام كولين 6in1، سعرها الآن 119 بدلا من 299 ريال سعودي. يقدم هايبر بنده عرض على قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 8 لتر، لعمل الأرز بكل سهولة، سعره كان قبل العرض 579 ريال سعودي والآن بالعرض أصبح 319 ريال سعودي.

كما متوفر عرض على قدر ضغط كهربائي إنتاج شركة كولين سعة 6 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

يوجد قطاعة كولين قوة 300 واط، لتقطيع الخضروات والفاكهة سعرها الآن 55 ريال سعودي.

متاح مايكروويف رقمي كليك أون، سعره بالعرض 369 ريال سعودي، لطهي وتسخين المأكولات بسهولة.

تخفيض على شواية كهربائية كولين قوة 2000 واط، بسعر 79 ريال سعودي.

متوفر بالعرض فرن كهربائي مقدم من شركة كولين سعة 45 لتر، لطهي وتحضير المأكولات، بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال سعودي.

موزع مياه دورا، لا يوجد استغناء عنه في فصل الصيف، الآن بالعرض أصبح سعره 449 بدلا من 649 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة الكهربائية لمدة 4 أيام فقط hyper Panda - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده على الأجهزة الكهربائية لمدة 4 أيام فقط hyper Panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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