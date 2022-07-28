نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 ca.gov.sa برقم الهوية وشروط حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 من أكثر البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو حساب المواطن التي تم إنشائه في عام 2017 وسجل به الآلاف من الأسر السعودية وتم أغلاق باب التسجيل عام 2020 وبعد عامين من إغلاق باب التسجيل أصدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى وهذا لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تمر به البلاد, ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد غلق التسجيل في حساب المواطن, ولكن على الجميع سرعة التسجيل لكي يتم مراجعة الطلب والحصول على الدعم.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1443

هناك أكثر من 2 مليون مواطن سعودي من مستفيدي دعم حساب المواطن, وكان الهدف من إنشاء دعم حساب المواطن هو تخفيف العبء عن المواطنين في مواجهة ظروف وضغوط الحياة, تقديم دعم مادي لهم بشكل شهري, ويختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى باختلاف عدد الأفراد والدخل الشهري, وقد حددت برنامج حساب المواطن منصة دعم حساب المواطن لتقديم طلبات التسجيل للحصول على الدعم.

رابط حساب المواطن لتسجيل جديد

〈 ca.gov.sa〉

خطوات التسجيل في دعم حساب المواطن 1443

للحصول على دعم حس المواطن لابد من التقديم وملئ البيانات المطلوبة للتسجيل ورفع المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات وقبول الطلب, خطوات التسجيل هي:

التوجه إلى موقع حساب المواطن. ثم قم بالضغط على تسجيل جديد. قم بكتابة ( رقم الجوال, رقم الهوية, تاريخ الميلاد). ثم النقر على التالي. سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة. قم بكتابتها في المربع المخصص له. ثم قم بكتابة كلمة مرور جديدة, ثم الضغط على التالي. قم بإدخال البيانات المطلوبة ( التابعين, الحالة الاجتماعية, محل الإقامة, البيانات العامة, بيانات العقار, بيانات الحساب البنكي).

الموافقة على الشروط والأحكام. ثم قم برفع المستندات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. ثم الضغط على تقديم الطلب.

شروط حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة

لكي يتم قبول طلب التسجيل في حساب المواطن لابد من مراجعة وتوافر بعض الشروط وهي: