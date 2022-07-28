طريقة سداد رسوم المرافقين 1444 الجوازات السعودية “توضح” الفئات المعفاة الرسوم 2022

رسوم المرافقين من الأمور الهامة التي يتساءل الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عنها، عن فئات الأشخاص الذين سوف يتم إعفائهم من الرسوم، وتعد هذ الرسوم مبلغ مالي يتم دفعه لاستخراج بطاقات الإقامة بالسعودية، ونظرًا لمراعاة ظروف بعض المواطنين المقيمين بالسعودية، فقد صرحت إدارة الجوازات أن هناك بعض الفئات التي سوف يتم إعفائها من رسوم المرافقين وفقًا لصعوبة ظروف المعيشة لديهم، وعدة شروط أخرى لا تسمح لهم بالسداد، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم تلك الفئات، وطريقة الدفع.

فئات تم إعفائها من رسوم المرافقين

ونتابع معكم وفقا لآخر الأخبار، تصريحات إدارة الجوازات بالسعودية عن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين لعام 2022، والتي يتزايد البحث عنها على مواقع البحث عبر الانترنت، لذلك إليكم أهم هذه الفئات موضحة كالتالي:

لقد صرحت إدارة الجوازات إلى أنه يعفى من سداد هذه الرسوم الأشخاص الذين يقيمون بالمملكة العربية السعودية لإكمال دراستهم.

كما أنه يعفى من السداد السيدة التي تعول أطفال، وتحمل جنسية سعودية ولكن متزوجة من أب غير سعودي.

يعفى أيضا الطلاب الذين يكملون دراستهم في كلية عسكرية بالمملكة العربية السعودية.

الأشخاص الذين يسكنون في مجلس التعاون المحلي.

كما أنه يعفى من دفع الرسوم أي شاب لا يتجاوز عمره سن ال 18 عام.

في حالة أن يكون الرجل متزوج من أكثر من زوجة، تعفي الزوجة الأولي من سداد الرسوم.

طريقة سداد الرسوم الجوازات السعودية

لمعرفة كيفية سداد رسوم المرافقين، وفق ما وضحته الجوازات السعودية تابع الخطوات التالية: