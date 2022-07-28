نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد رسوم المرافقين 1444 الجوازات السعودية “توضح” الفئات المعفاة الرسوم 2022 في المقال التالي
رسوم المرافقين من الأمور الهامة التي يتساءل الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عنها، عن فئات الأشخاص الذين سوف يتم إعفائهم من الرسوم، وتعد هذ الرسوم مبلغ مالي يتم دفعه لاستخراج بطاقات الإقامة بالسعودية، ونظرًا لمراعاة ظروف بعض المواطنين المقيمين بالسعودية، فقد صرحت إدارة الجوازات أن هناك بعض الفئات التي سوف يتم إعفائها من رسوم المرافقين وفقًا لصعوبة ظروف المعيشة لديهم، وعدة شروط أخرى لا تسمح لهم بالسداد، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم تلك الفئات، وطريقة الدفع.
فئات تم إعفائها من رسوم المرافقين
ونتابع معكم وفقا لآخر الأخبار، تصريحات إدارة الجوازات بالسعودية عن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين لعام 2022، والتي يتزايد البحث عنها على مواقع البحث عبر الانترنت، لذلك إليكم أهم هذه الفئات موضحة كالتالي:
- لقد صرحت إدارة الجوازات إلى أنه يعفى من سداد هذه الرسوم الأشخاص الذين يقيمون بالمملكة العربية السعودية لإكمال دراستهم.
- كما أنه يعفى من السداد السيدة التي تعول أطفال، وتحمل جنسية سعودية ولكن متزوجة من أب غير سعودي.
- يعفى أيضا الطلاب الذين يكملون دراستهم في كلية عسكرية بالمملكة العربية السعودية.
- الأشخاص الذين يسكنون في مجلس التعاون المحلي.
- كما أنه يعفى من دفع الرسوم أي شاب لا يتجاوز عمره سن ال 18 عام.
- في حالة أن يكون الرجل متزوج من أكثر من زوجة، تعفي الزوجة الأولي من سداد الرسوم.
طريقة سداد الرسوم الجوازات السعودية
لمعرفة كيفية سداد رسوم المرافقين، وفق ما وضحته الجوازات السعودية تابع الخطوات التالية:
- أولا لابد على الشخص أن يكون يمتلك بطاقة دفع آلي لسداد قيمة الرسوم.
- ثم يقوم الشخص بالسداد من خلال الدفع عن طريق ماكينة الدفع الآلي، يدخل الشخص بطاقة الدفع الخاصة به، ثم يقوم بالضغط على خدمات المدفوعات.
- بعد ذلك يقوم الشخص بعد ذلك بالضغط على كلمة المدفوعات الحكومية.
- ثم يضغط على كلمة دفع خدمة المرافقين، وبذلك سوف يتم سداد الرسوم.
- في النهاية سوف تستلم إيصال من ماكينة الدفع، وسوف تصلك رسالة نصية عبر الهاتف، تؤكد تمام التسديد.
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