كم باقي على الضمان المطور في المملكة 1443 تفاصيل صرف الضمان الاجتماعي

كم باقي على الضمان المطور ربما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية عند موعد نزول المطور لشهر يوليو الحالي، بينما أكدت وزارة الموارد البشرية علي موقع التواصل الاجتماعي أن موعد نزول الضمان المطور الجديد سوف يكون يوم الإثنين الموافق 1/8/2022م لجميع مستفيدين من الضمان المطور، حيث تبدأ منصة الدعم والحماية بصرف المطور الاجتماعي سوف يتم إعلان عن النتائج الأهلية للضمان المطور الاجتماعي بشكل تدريجي منتظم في قائمة الانتظار من الدفعات المقدمة في ضمان المطور وسيتم صرف الضمان الاجتماعي يوم الأحد 31/يوليو 2022م، بينما يبدأ المستفيدين من الضمان المطور البحث علي جوجل خلال الساعات.

كم باقي على الضمان المطور

يجيب علي المستفيدين من الضمان المطور الاجتماعي يكونون سعوديين الجنسية، بينما يلزم المتقدم في الضمان المطور أن يكون مرت على إقامته في السعودية اكثر من 6 أشهر، بينما أوضح علي المتقدم في الضمان المطور بأن يكون يملك حساب بنكي جاري في احد البنوك المملكة ليتم استلام الدفعات من خلال البنك الذي يدع فيه الحساب بينما أوضح في الشروط استحقاق الضمان المطور الاجتماعي يلزم المتقدم أن يتعدى سن 18سنه، ومن باقي الشروط التي يلزم به المتقدم في الضمان المطور يلزم أن يتوافق الدخل الشهري الخاص به كحد أدنى لدخل الشهري المعلن من وزاره الموارد البشرية، والالتزام بكافة طلبات الوزارة التنمية البشرية.

شروط استحقاق الضمان

الشروط بالنسبة المطلقة لكي تتحصل على الضمان المطور الاجتماعي أن تكون السيدة مطلقه من مواطن سعودي، ويكون تكون مقيمه في المملكة السعودية بشكل دائم، ربما أوضحت الشروط أن تكون لا تعمل باي شكل من الأشكال، بينما الشروط الضمان للمتزوجة أن تتجاوز عمر المرأة المتزوجة عمر 60، بينما أوضحت الشروط للمتزوجة أن تكون لا تملك أي أراضي أو عقارات خاصه به توفير اي وثائق تؤكد اقامتها في السعودية مثل إيصال الكهرباء أو عقد إيجار.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وضحت وزاره التنمية البشرية خدمه تسجيل الإلكتروني في ضمان الاجتماعي المطور، قم بدخل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وبعد ذلك قوم بنقر على أيقونة تسجيل جديد، ثم قم بعد ذلك تسجيل البيانات المطلوبة وهى اسم المستخدم، وكلمة المرور ، ورقم التعريف، ورقم الهاتف بالإضافة إلى البيانات الأخرى