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عمر شويل - جدة كيف أعرف أني مؤهل بالضمان sbis.hrsd.gov.sa بعد أن تم صدور نتائج أهليات الدفعة الجديدة من أهليات الضمان المطور 1443، حيث قامت منصة الدعم والحماية الاجتماعية اليوم بوصول رسائل الأهلية إلى المقبولين كما تم وصول نتائج اعتراضات الشهر الماضي ليتم الصرف في راتب الشهر الجديد، محرم 1444، وتقوم منصة الدعم والحماية بتوفير رقم اتصال الضمان المطور للاستعلام.

كيف أعرف أني مؤهل في الضمان المطور

يجب أن يكون المواطن مسجلا من قبل في الضمان المطور

كما يكون قام بالتسجيل قبل موعد الأهلية ب 22 يوم.

ويكون المسجلين تنطبق عليهم شروط الدخل والاستحقاق من الفئات التي يشملها الضمان المطور.

يقوم المواطن بانتظار وصول رسالة الأهلية أو الاتصال على 19911، كما يتم الاستعلام من حساب المستفيد على منصة الدعم والحماية

[كيف أعرف أني مؤهل بالضمان] منصة sbis.hrsd.gov.sa نتائج اعتراضات المطور 1443 مواعيد الصرف

عــاجــل #الضمان_الاجتماعي_المطور

صدرت قبل قليل الأهليات لهذا الشهر ولكل طلب مؤهل سيتم إيداع معاشة لهذا الشهر pic.twitter.com/n9EBRKaeok — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) عــاجــل #الضمان_الاجتماعي_المطور

صدرت قبل قليل الأهليات لهذا الشهر ولكل طلب مؤهل سيتم إيداع معاشة لهذا الشهر pic.twitter.com/n9EBRKaeok — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) July 27, 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن رسائل التأهيل لشهر ذي الحجة 1443، وذلك للمسجلين في بداية نفس الشهر وأتاحت التأهيل للفئات المقررة والمستحقة للراتب، المطلقات والأرامل والعاطلين وغيرهم، وقامت كذلك بالإعلان عن نتائج اعتراضات الشهر الماضي بعد تأخر بالفترة الماضية، وكان سبب التأخر هو استمرار اللجان المراجعة للطلبات بالاستمرار في مراجعة بيانات المستخدمين وضمان الاستحقاق.

كم ينزل راتب الضمان المطور

يتم صرف 1000 ريال سعودي للفرد الواحد.

بينما يكون راتب الشخصين 2570 ريال سعودي.

ويتم صرف 3140 ريال سعودي للأسرة المكونة من 3 أفراد.

بينما تكون للأسرة المكونة من 4 أفراد 3710 ريال.

ويصرف للفرد المستقل 550 ريال.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان وتقديم الاعتراض

يقوم المواطن بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالضمان المطور. يتم الدخول على حساب الفرد على المنصة بالرقم المدني واسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق. يقوم بالدخول على حساب الفرد ويتم الاستعلام عن الدفعات المالية. يتم توفير رقم الضمان المطور المجاني الموحد 19911.

وجدير بالذكر أن التسجيل في الضمان المطور، للتسجيلات الجديدة بدأ في نوفمبر 2021 وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن أجل التسجيلات الجديدة للضمان والتي تستمر حتى أكتوبر 2022.