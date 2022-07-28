نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في ابشر للأفراد والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية عن كيف اسجل في ابشر وذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق خدمات إلكترونية عديدة من خلال عدد كبير من المنصات التابعة لمختلف الوزارات لخدمة مواطنيها وزوارها الراغبين في دخول المملكة، فيمكن التسجيل في أبشر بتطبيق مجموعة خطوات سنوضحها لكم من خلال مقالنا كما سنوضح لكم شروط التسجيل.

كيف اسجل في ابشر

لتتمكن من التسجيل في أبشر قبل زيارة المملكة، عليك اتباع عدد من الخطوات التالية:

الولوج مباشرة إلى موقع أبشر عبر متصفح جوجل.

اضغط على خانة أفراد.

انظر أسفل الصفحة، ستجد خيار مستخدم جديد أضغط عليه.

أدخل المعلومات المطلوبة منك من هويتك، رقم هاتفك، رمز المرور الخاص بك وبريدك الإلكتروني.

اختر نظام اللغة العربية.

أكتب رمز التحقق الظاهر لك.

قم بالموافقة على شروط الخدمة وبنودها، ثم اذهب التالي.

تأكد من وصول رسالة لك تتضمن رمزًا، قم بإدخاله ثم اضغط تأكيد.

الآن أتممت عملية التسجيل.

شروط التسجيل في أبشر للزائرين

بعد أن تتعرف على طريقة التسجيل يجب التأكد من توافر شروط التسجيل الآتية:

تلقي الزائر لأحد اللقاحات المعتمدة في السعودية.

أن يحمل إثبات موثق من وزارة الصحة التابعة للدولة التي تلقى اللقاح بها.

التسجيل في المنصة قبل مغادرة بلد الزائر بوقت 72 ساعة على الأقل.

إجراءات التسجيل في أبشر للمقيمين

تكمن مزايا التسجيل في أبشر للمقيمين في المملكة في، أن أغلب الخدمات التي أتاحتها السعودية تتم من خلالها، ولذلك يهتم المقيمين أيضًا بالتسجيل بها من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الدخول مباشرةً إلى الموقع الخاص بمنصة أبشر.

أكتب معلوماتك الشخصية في الأماكن الصحيحة، كالاسم ورقم الهوية الخاص بك.

أدخل رقم هاتفك، وعنوان بريدك الإلكتروني.

قم بتعيين كلمة مرور حسب توجيهات الموقع.

اختر اللغة التي تفضلها.

اضغط على موافق، ثم أكتب رمز التحقق.

بعد قراءتك لمقال كيف اسجل في ابشر كاملًا، نكون أخبرناك بالخطوات الصحيحة سواء للتسجيل كزائر أو مقيم، وبذلك تضمن إنجاز التسجيل في المنصة بطريقة صحيحة، وأوضحنا لك أيضًا الشروط الواجبة للتسجيل فيما يخص الزائرين للمملكة العربية السعودية.