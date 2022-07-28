نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على مساعدة مالية فورية من الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية و أرقام التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين وبالأخص محدودي الدخل و الفقراء و المحتاجين، حيث تساهم المؤسسة في تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات المختلفة من تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة كما تقوم المؤسسة بتسديد الديون عن الغارمين السجناء وفك الكرب عنهم وتقديم الوحدات السكنية، لذلك يتساءل الجميع عن طريقة الحصول على المساعدة، حيث يمكنك الحصول على مساعدة من خلال تقديم طلب مساعدة من المنصة الرسمية لمؤسسة الوليد بن طلال.

طريقة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال

لكي تستطيع الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية لابد من تقديم طلب عبر بوابة المؤسسة، الطريقة هي:

قم بالدخول إلى بوابة مؤسسة الوليد بن طلال.

ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة (الإسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال).

ثم قم بالضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار ايقونة نموذج الطلب.

تسجيل الييانات المطلوبة، ثم رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم النقر على إرسال الطلب.

سيتم إرسال طلبك وسيتم مراجعة البيانات والرد عليك في أقرب وقت.

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

تستهدف المؤسسة مجموعة محددة من المواطنين وهم المواطنين الفقراء والمساكين والأسر محدودة الدخل لتحسين المستوى المعيشي وتوفير احتياجاتهم لذلك وضعت بعض الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي.

يشترط ألا يكون قد حصل المتقدم على مساعدات من المؤسسة من قبل.

التعهد بعدم بيع الوحدة السكنية أو السيارة.

كما يشترط التعهد بدفع كافة مصاريف الوحدة السكنية.

طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ويمكنك التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الواتساب من خلال هذا الرقم 8004000000 من داخل المملكة العربية السعودية، ويمكنك التواصل من خارج المملكة عبر هذا الرقم 920030003.

أنواع المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية

هناك الكثير من المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية في مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة، والمساعدات هي:

تقديم مساعدات مالية فورية لتسديد الديون.

توفير مسكن مناسب للسكن والعيش فيه وهذا للأسرة التي لا تمتلك مسكن.

تقديم سيارة مجانية.

توفير العلاج والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة.

تقديم معروض طلب مساعدة من الأمير وليد بن طلال

يمكن أيضًا إرسال طلب مساعدة من الأمير وليد بن طلال من خلال البريد الإلكتروني، وطريقة كتابة الطلب هي:

في البداية نقوم بكتابة البسملة، ثم كتابة تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة. بعد ذلك نقوم بتحية الأمير وليد بن طلال. ثم قم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين و الأمير وليد وعائلتة. بعد ذلك قم بكتابة المساعدة التي تريد الحصول عليه. قم برفع كافة المستندات التي تؤكد حالتك الاقتصادية. ثم قم بكتابة بياناتك الشخصية (الإسم الرباعي، محل الإقامة ، رقم الجوال، البريد الإلكتروني). في النهاية تدعوا للأمير و السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة.

شروط تملك الشخص السيارة التي حصل عليها من الوليد بن طلال

لكي يتم تملك السيارة التي حصلت عليها من الوليد بن طلال لابد من توافر بعض الشروط وهي:

يشترط مرور 5 سنوات عن حصول المتقدم على السيارة والتأكد من عدم اتلافها.

ألا يكون هناك مخالفات مرورية مسجل على السيارة.

أن يكون عمر الشخص لا يقل عمر 21 عام بعد مرور 5 سنوات عن امتلاك السيارة، وهو العمر المحدد لمتلاك سيارة.

ألا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن 3000 ريال سعودي.

منحة الوليد بن طلال

يقدم رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال منحة مالية لمساعدة الأسر المحتاجة و محدودة الدخل التي تعاني من الدخل الضيق وهذا عن طريق مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية الخيرية، كما يساعد الأيتام و تقديم كافة الفرص الممكنة لمساعدة الشباب لذلك يقدم أيضا منحة السيارات ويساعد الأرملة والمطلقة ويساهم في سد ديون الغارمين.

مؤسسة الوليد بن طلال

تم إضافة: يعد الوليد بن طلال من أكبر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية, وله دور ملحوظ جدا في السعودية وأنشطة كثيرة في مختلف المجالات, وتم إنشاء مؤسسة الوليد بن طلال لمساعدة الأسر السعودية وتوفير الدعم لهم لمساعدتهم في أعباء الحياة, ويقدم منحة سكنية للأسر التي لا تمتلك مسكن, وتقديم سيارة للمواطنين تساعدهم في الحركة والتنقل.