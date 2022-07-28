نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “يوليو 2022” متى تنزل اهلية الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa “نزلت” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم أعزائنا المتابعين في المملكة متى تنزل اهلية الضمان المطور، والتي يبحث عنها الجميع في كل ربوع المملكة بداية من منتصف كل شهر ميلادي، حيث تظهر بعدها نتائج الأهلية، وتثير نتائج أهلية الضمان المطور التي تعلن عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قلقا لدى المستفيدين، وخاصة أن النظام يقوم بتغيير الأهلية من مؤهل إلى غير مؤهل في حالة اذا تجاوز اجمالي الدخل الحد المانع بشكل بسيط أو هذا ما قد يحدث بسبب أخطاء واردة، والتي تتسبب في تغيير أهلية العشرات من المستفيدين بكل شهر، فتابعوا معنا لتتعرفوا على موعد وطريقة الاستعلام عن اهلية الضمان المطور، فتابعوا في ثقفني.

الضمان الاجتماعي المطور

ومنذ أن تم الإعلان عن الضمان الاجتماعي المطور قام مئات الآلاف من الأسر والأفراد بالتقديم عليه، وأثبت نظام الضمان الاجتماعي المطور حتى الآن فعاليته الكبيرة في إيصال الدعم إلى المستحقين في المملكة، إلا أنه يتم دراسة استحقاق الأهلية من قبل الوزارة كل شهر بشكل مستمر بكل شهر ودفعة وهذا وفق آلية تقييم وضعتها الوزارة.

وعلى الرغم من أن حالات تغيير الأهلية كل شهر تكون قليلة بالنسبة إلى أعداد المؤهلين، والتي تحدث على الأغلب بسبب عدم أهلية المستفيد فعليا، إلا أنه قد يرد ان تتغير الأهلية بسبب خطأ وما إلى ذلك، وقد شرحنا للذين تغيرت أهليتم بالأشهر الماضية كيفية تقديم اعتراض، وتم قبول الكثير منهم وتعويضهم.

متى تنزل اهلية الضمان المطور

وأما بالنسبة لموعد نزول الأهلية لدفعة الضمان المطور الخاصة بشهر يوليو 2022 أو الشهر الهجري الجديد محرم 1444، فهي ليس لها موعد محدد، ولكن حسب خبرتنا الطويلة معكم هنا في موقع ثقفني فنتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

حيث تعودنا أنه يتم الإعلان عن نتائج الأهلية في حدود يوم 20 من كل شهر ميلادي.

وقد تتأخر يومين أو 3 عن هذا التاريخ بحد أقصى، وقد يتم الإعلان عنها مبكرا.

ويمكنكم متابعة الأهلية الخاصة بكم عن طريق الخطوات التي سنشرحها لكم فيك الفقرة القادمة أولا بأول، وهذا حتى تظهر النتائج وهذا لطمئنة أنفسكم أولا بأول.

تحديث جديد: وقد نزلت الأهلية أخيرا بعد طول انتظار، وهذا في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، وهذا بعد انتظار طويل من المواطنين، حيث تأخرت في نزولها هذا الشهر، ويمكنكم الدخول والاستعلام عن حالة الأهلية الخاصة بكم، وفي حالة اذا ظهرت لكم مشكلة غير مؤهل أو أي مشكلة أخرى، اتركوا لنا تعليقا وسنخبركم كيف تتصرفون لاستعادة حقكم بشكل صحيح، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان المطور تسجيل دخول

ولمتابعة حالة الاستحقاق لمستفيدي الضمان المطور، يمكنك عمل ذلك، وهذا اذا كنت انت صاحب الحساب أو من احد التابعين وتملك رقم الهوية الخاصة بصاحب الحساب وكلمة المرور، وهذا عبر هذه الطريقة:

اذهب إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa.

اكتب رقم السجل المدني أو رقم الهوية في خانة اسم المستخدم.

ثم اكتب كلمة السر.

بعدها ادخل رمز التحقق المرئي.

اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اذهب إلى الدفعات.

ستظهر لك آخر دفعة الخاصة بالشهر الجديد بالأعلى، وستجد حالة الأهلية.

اذا وجدت قيد الدراسة، فهذا يعني أنه لم يتم الإعلان عنها حتى اللحظة، وعاود مرة أخرى بعد ساعات قليلة.

وأما في حالة اذا ظهرت الأهلية، وظهر لك مؤهل، سيظهر لك بجانبه راتب الدفعة الجديدة الذي سيتم صرفه لهم (المستحقين)، وفي حالة لم يتم قبولك، قم بتقديم اعتراض وهذا عبر الطريقة التي شرحناها في موقع ثقفني حصريا، وفي حالة أعلنت الوزارة عن صرف الدفعة الجديدة وذلك خلال الأيام القادمة، فسوف نعلمكم هنا.