كيفية الاستعلام عن وافد برقم الإقامة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

كيفية الاستعلام عن وافد برقم الإقامة في المملكة حيث في الفترة الأخيرة زادت عناوين البحث حول طريقة الاستعلام عن الوافدين إما عن طريق رقم الإقامة الخاص بك أو عن طريق مكاتب العمل التابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2022، ونظراً لتوفير الكثير من الوقت والمجهود أعلنت وزارة العمل السعودية أنه يمكنك الاستعلام عن وافد برقم البطاقة عن طريق الإنترنت من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الذي حددته وزارة العمل السعودية، بالإضافة إلى وجود العديد من الفروع المنتشرة داخل المملكة التي يمكنك الذهاب إليها، وهنا سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن الوافدين لعام 2022.

استعلام عن وافد برقم الإقامة

أعلنت وزارة العمل البشرية للتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية طريقه الاستعلام عن وافد برقم الإقامة من خلال الإنترنت بدلاً من الذهاب لأي فرع آخر، ويمكنك الاستعلام عن موظف وافد من خلال الخطوات الآتية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن طريق هذا الرابط، بعد ذلك قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة داخل الموقع الإلكتروني بشكل صحيح، ثم قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوافدين لعام 2022، عليك إدخال إنك حاصل على الجنسية السعودية ومقيم بأراضيها بشكل دائم، بعد إدخال كافة البيانات الخاصة بك قم بإدخال الرمز المرئي، في النهاية جميع المعلومات الخاصة بالوافدين.

خطوات الاستعلام عن الوافدين عن مكتب العمل داخل السعودية

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن وافد برقم الإقامة، يمكنك أيضاً الاستعلام عن طريق مكتب العمل الموجود داخل المملكة العربية السعودية، وأيضاً يتم ذلك عن طريق الإنترنت بإتباع الخطوات التالية:

أولا عليك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع الإلكتروني الرسمي بمكتب العمل الموجود داخل المملكة العربية السعودية من خلال رابط الاستعلام عن وافد ، بعد ذلك قم بكتابة اسمك بالكامل ورقم البطاقة الشخصية ومحل الإقامة وكافة البيانات الأخرى المطلوبة داخل المكتب، بعد التأكد من سلامة وصحة البيانات المدونة داخل الموقع قم بالضغط على زر الاستعلام عن وافد وانتظر قليلاً لتمام التحميل، وفي النهاية سوف تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها.