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عمر شويل - جدة سعر كامري 2022 ستاندر عبد اللطيف جميل يختلف حسب نوع الموديل، وتوفر لك وكالة عبد اللطيف جميع الموديلات من تويوتا كامري ستاندر الرائعة، بأنواعها وألوانها المميزة وبأسعار مختلفة، سوف نقدم لك كافة الأسعار ومميزات المحرك ومدى استهلاكه للوقود، والألوان المتاحة في الوكالة. سعر كامري 2022 ستاندر عبد اللطيف جميل تستمر عروض سعر كامري 2022 ستاندرعبد اللطيف جميل لعشاق الكامري، والتي يبلغ سعرها ما يلي: ستاندر كامري LE STD يبلغ سعرها ٩٨.٩٠٠ ألف ريال سعودي، وهو يقدر ٢٦.٣٧٣ دولار. سعر كامري Le الجديدة كليًا يبلغ ١٠٢.٥٨٠ ريال سعودي، والسعر يشمل جميع الألوان، ويعادل ٢٧.٣٥٤ دولار. سيارة كامري هايبرد نسخة Hevle تقدر بسعر ١٠٣.١٥٥ ريال سعودي، أي ٢٧.٥٠٨ دولار. كامري 2022 أقساط يبلغ سعر سيارة تويوتا كامري ٩٦.٣٠٠ ألف ريال سعودي، ويقدم لك عبد اللطيف جميل إمكانية التقسيط على مدة ٦٠ شهر. كما حدد دفعات الدفع الشهري حوالي ٨٠٠ ريال. وتقدر الدفعة الأولى حوالي ٦٢.٣٦٧ ألف ريال، بزيادة سنوية بنسبة ٢٢%. الدفعة الأخيرة لتملك السيارة ٤٤.٢٩٨ ألف ريال، ومصاريف الإصدار ٤٨٤ ريال. الضريبة المضافة الإجمالية ١٧.٨٤٠ ألف ريال. السعر الإجمالي شامل الضريبة ١٥٨.٥٤٤ ألف ريال. سعر كامري 2022 ستاندر الحراج تويوتا كامري جديدة لون ابيض أوتوماتيك، السعر كاش شامل الضريبة ١٠٨.٩٠٠ ألف ريال. كامري gle اللون الخارجي تيتانيوم، والداخلي بيج السعر ١٢٦ ألف ريال. تويوتا كامري مطور لون داخلي أبيض، خارجي بيج السعر١١٣.٠٠٠ ألف ريال. ماهي ألوان كامري 2022 ستاندر؟ توافرت ألوان سيارة كامري لدى وكالة عبد اللطيف جميل بعدة ألوان، منها ما يلي: كامري الأسود، الأزرق، الأحمر، البني، الأبيض اللؤلئي، والأبيض العادي بالسعر السابق ذكره. واللون الفضي المعدني متوافر بقيمة مالية إضافية. اللون الأبيض مع سقف أسود، واللون الأحمر مع السقف الأسود يتوافر في موديل كامري السبور se كم استهلاك كامري 2022 ستاندر؟ يقدر استهلاك السيارة ١٨.٣كم لكل لتر من بنزين ٩١ وهي تتميز بقلة صرفها للبنزين، بالإضافة إلى سعة الخزان حوالي ٦٠ لتر مما يجعلها تقطع مسافات تقدر ١٠٠٠كم. كم طول كامري 2022؟ يبلغ طول كامري فئة (le),(xle) حوالي ٤.٨٧ متر. أما فئة كامري ( se) ٤.٨٩ متر. ويبلغ العرض ١.٨٣ متر، والارتفاع ١.٤٤ متر. وزن فئة xle, se ١٥٣٣كغ. وزن فئة le ١٥١٠ كغ. كم حجم محرك ماكينة الكامري؟ يقدر محرك تويوتا كامري سعة 2.5 لتر، ويبلغ قوة الحصان حوالي 203، وعزم دوران 249 نيوتن. كامري فئة XlE, XSE ذات محرك V6 بسعة 3.5 لتر وحصان 301 ، وعزام الدوران حوالي 362 نيوتن. وتُمكنك تويوتا كامري باختيار نوع الدفع أمل أمامي fwd, أو رباعي Awd. سعر كامري 2022 ستاندر عبد اللطيف جميل يمكنك الحصول عليها باللون المفضل والموديل وفقًا لاختيارك، وبسعر مميز وتتيح لك الوكالة إمكانية التقسيط على ٦٠ شهر. الخلاصة سعر كامري 2022 ستاندر عبد اللطيف جميل قمنا بتوضيح الأسعار كاملة لجميع الفئات المتوفرة سواء كان في الوكالة، أو الحراج، بالإضافة إلى توضيح مميزات تويوتا كامري بدايةً من الألوان وحتى المحرك والاستهلاك.

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