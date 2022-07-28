نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار كامري 2022 عبد اللطيف جميل سبورت – GLE في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار كامري 2022 عبد اللطيف جميل تعد من الأفضل باعتبارها رائدة في مجال السيارات، فتقدم الوكالة أحدث سيارات تويوتا كامري وخاصةً موديلات الدفع الرباعي، وكامري سبورت وجميع موديلات العام، لذلك سوف نُطلعك على قائمة الأسعار التي طرحتها الوكالة لكافة العملاء لجميع فئات تويوتا كامري، وجديرًا بالذكر أن الأسعار يضاف إليها سعر الضريبة.

أسعار كامري 2022 عبد اللطيف جميل

تختلف قائمة أسعار عبد اللطيف جميل عن باقي الوكالات الأخرى، وتشمل ما يلي:

سيارة كامري الجديدة فئة Glk يبلغ سعرها ١١٠.٧٤٥ ألف ريال، ما يعادل ٢٩.٥٣٢ دولار. سعر سيارة تويوتا كامري Gle الجديدة حوالي ١١٢.٢٣٠ ريال، ٢٩.٩٣٠ دولار. كامري جراندي v6 الجديدة يبلغ سعرها ١٤٦.٢٨٠ ألف ريال، ٣٩ ألف دولار. تويوتا كامري لومير هايبرد يبلغ سعرها ١٥٢.٩٥٠ ألف ريال، حوالي ٤٠.٧٨٦ دولار.

كامري 2022 GLE

يبلغ سعرها ١١٢.٢٤٠ ألف ريال سعودي. تتميز بمحرك سعة 2.5 لتر، مزودة 4 أسطوانات. القوة القصوى لها 204 حصان. العزم الأقصى 243 ن.م 5000/4000 د.د. تتمتع 8 سرعات ناقل المحرك الاوتوماتيكي. كفاءة استهلاك الوقود 17.9 كم/لتر. سعة الخزان حوالي 60 لتر.

كامري 2022 سبورت

تمتع بتجربة قيادة رائعة، فضلًا عن شكلها الرياضي المميز ويتوفر منها ألوان مميزة يبلغ سعرها ١١٧.٥٣٠ ألف ريال. تتميز بقوة 204 حصان. كفاءة استهلاك وقود 17.9 كم/لتر. سعة خزان الوقود 60 لتر.

كم سعر كامري 2022 فل كامل؟

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل أسعار تويوتا كامري فل الرسمية وفقًا للآتي:

يبلغ سعرها حوالي 116.900 ألف ريال سعودي وهو ما يعادل 32.584 دولار فئة XES. ويبلغ سعر كامري فئة TRD فل كامل حوالي 120.000 ريال سعودي أي 35.000 دولار.

كم فئة في كامري 2022؟

تتوافر ٣ فئات من كامري بمحرك V6 وهما فئة XES، فئة XLE، فئة TRD. وتتوافر ٥ فئات بمحرك FWD وهما فئة LE، وفئة XLE، وفئة XSE، SE. الموديل الجديد من كامري يأتي فئات هايبرد XSE, SE, XLE واغلب الفئات تضم محرك 4 أسطوانات.

كم سعر كامري 2022 كاش؟

وفقًا لموقع عبد اللطيف جميل تم عرض سيارة كامري فئة le std بمبلغ ٩٨ ألف ريال سعودي.

وتم عرض فئة le ١٠٢.٥٨٠ ألف ريال سعودي.

ويتراوح سعر تويوتا كامري بدايةً من ٩٨.٩٠٠، إلى ١٥٢.٩٥٠ ريال سعودي، يشمل السعر الضريبة.

أسعار كامري 2022 عبد اللطيف جميل تتميز في هذا الصيف بتخفيضات مميزة لعملائها على جميع موديلات تويوتا، بعروض مستمرة وأسعار مميزة شاملة الضريبة على جميع فئات كامري لهذا العام.

الخلاصة

أسعار كامري 2022 عبد اللطيف جميل تم توضيحها مع كامل الموديلات، كما ذكرنا تفاصيل وأسعار أشهر الموديلات طلبًا في سوق السيارات، وذكرنا الفئات المطروحة من تويوتا كامري وفقًا لمحركاتها.