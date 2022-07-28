تجديد جواز السفر في السعودية 2022 للمقيمين عبر وزارة الداخلية بالرسوم والخطوات

تجديد جواز السفر في السعودية 2022 للمقيمين، من الأمور المهمة التي لا غنى عنها، لا يمكن التهاون فيها، لأن بذلك سيتعرض المقيم للمساءلة القانونية، أو يصل الأمر لحد الترحيل عن الأراضي السعودية، ومن منطلق حرصنا الدائم على تنوير المقيمين في المملكة العربية السعودية، سنوفر لكم كافة المعلومات عن رسوم تجديد الجواز للمقيمين في السعودية، والرسوم الأخرى التي قد تحتاجون للاستعلام عليها، و سنتعرف أكثر عن المديرية العامة للجوازات وما هي الخدمات المتاحة للمقيمين من خلالها.

تجديد جواز السفر في السعودية 2022 للمقيمين

من الخدمات الالكترونية الرائعة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات عبر منصة أبشر، هي تمكين المقيمين بالقيام بأعمال التجديد وإصدار جواز السفر الكترونيًا في غضون دقائق، لذا سنوضح لكم الخطوات بالضبط، وفي نفس السياق أيضًا سنوضح لكم كم رسوم تجديد الجواز للمقيمين في السعودية:-

مبدئيًا رسوم تجديد الجواز للمقيمين في السعودية 600 ريال.

وللقيام بخطوات تجديد الجواز لابد من زيارة منصة أبشر

ثم تسجيل الدخول خدمات الأفراد، بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور، التحقق المرئي ثم دخول.

ثم اختيار خدمات.

الضغط على خدمة الجوازات.

ثم اختيار تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

ثم الضغط على بدء الخدمة.

ادخال كافة البيانات المطلوب تغييرها أو الاحتفاظ بالبيانات السابقة المتوفرة بالجواز.

رفع المستندات في حالة التغيير.

ثم الضغط على موافق.

سداد الرسوم باختيار قناة الدفع المناسبة.

المديرية العامة للجوازات وزارة الداخلية السعودية

تتولى المديرية العامة للجوازات جميع المهام الخاصة بأعمال الجوازات والسفر، والإقامة، سواء أكان أمر سفر المواطنين، أو قدوم الوافدين، ومن أجل التطوير على الخدمات المقدمة، تم إنشاء المنصات الإلكترونية، والموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات وزارة الداخلية مثل:-