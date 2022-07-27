نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة كم باقي في شريحة بيانات stc وتقليل الاستهلاك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي في شريحة بيانات stc .. أصبح يعاني الكثير من السعوديين من مشكلة الرصيد واستهلاكه وعدم معرفة طرق مراقبة الرصيد ومعرفة الكمية المتبقية في شريحة البيانات الخاصة بـ stc وتوفر لهم الشركة العديد من الأساليب والطرق البسيطة ونقدمها في شرح مبسط لهم من أجل سهولة التنفيذ في ثوان معدودة من أجل الإجابة على استفساراتهم وتلبية لرغباتهم.

وتعد شركة stc للاتصالات بالمملكة العربية السعودية هي أكبر وأقدم الشركات التي تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للسعوديين من أجل أن تحوز على رضاهم من أجل تقديم الخدمة بالشكل المناسب لهم وفق أيضًا اقتراحاتهم ومن أجل معرفة المقدار المتبقي في شريحة بيانات stc فقد أكمل قراءة المقال .

كم باقي في شريحة بيانات stc

الطريقة الأولى كل ما عليك فعله هو الإمساك بالجوال الخاص بك وإدخال رقم # 166 * والضغط على اتصال.

ستظهر لك رسالة على الشاشة تكشف كافة بيانات رصيدك المتبقي والمستهلك

والطريقة الثانية أن تقوم بالاتصال بشكل مباشر برقم 1500 وتتبع الخطوات وفق الرد الآلي وتختار متابعة استهلاكي

الطريقة الثالثة أن تقوم بإرسال رسالة نصية بها رقم 2220 إلى رقم 920 ثم الانتظار لعدة دقائق ستتلقى رسالة بها كافة بيانات رصيدك المستهلك وكذلك المتبقي وبها أيضًا بيانات الخط الخاص بك

الطريقة الرابعة أن تقوم بتحميل تطبيق mystc من أجل الاستعلام ومراقبة ومتابعة حسابك ورصيدك .

وذلك عن طريق متجر بلاي أو google play للأندرويد أو آب ستور للآيفون وإدخال رقمك بعد التحميل.

وستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بحسابك .

الطريقة الأخيرة أن تقوم بزيارة الموقع الخاص بشركة stc .

وتختار mystc من الصفحة الرئيسية في اتجاه اليسار وبعدها ستفتح لك نافذة كل ما عليك كتابته اسم المستخدم ورقم الهوية.

وكذلك الرقم السري الخاص بك لتسجيل الدخول واضغط إدحال وبعدها تختار إدارة الخطوط وفهم الرصيد .

والبيانات المتبقية بحسابك الشخصي ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بحسابك وحالته وكذلك الرصيد المتبقي.

والذي تم استهلاكه من قبلك وتاريخ دفع الفاتورة وكذلك بيانات ملكيتك للشريحة الخاصة بك .

وأي استفسار آخر ستجده في تلك الصفحة التي ظهرت أمامك .