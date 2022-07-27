نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام برابط مباشر عن المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ برقم السجل المدني وموعد صدورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ملايين السعوديين موعد نزول المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ بعد تأخير صرفها لأكثر من ثلاثة أعوام، حيث يعتمد عليها أغلب مستفيدي الضمان الاجتماعي في تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، وبعد تعديل نظام الضمان الاجتماعي القديم وتغيير مسماه إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، يأمل الملايين من مستفيدي هذه المساعدات المقطوعة في صرفها للمواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، حيث يتم الاختيار حسب أولوية التقديم عليها، ويتم الاختيار بكل موضوعية وحيادية لجميع المواطنين المتقدمين للحصول عليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ وموعد صدورها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تحديد موعد معين لصدور المساعدات المقطوعة، لأنها مساعدات غير شهرية ويتم صرفها على فترات غير منتظمة، كما يصدر بها مرسوم أو أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وتسأل أحد المواطنين على موقع تويتر منذ فترة عن حقيقة إلغاء المساعدة المقطوعة، فردت الوزارة وقالت أن المقطوعة لم يتم إلغائها ولكن توقفت بسبب عمل بعض التعديلات على البرنامج.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي عن طريقها يتم تحديد المواطنين السعوديين اللذين لهم الحق في الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون المستفيد من المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول عليها عن ٣٥ عامًا أثناء التقديم عليها.

تكون الأولوية في الحصول على مقطوعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين اللذين لديهم الأسبقية في التقديم عليها، كما يجب أن تنطبق عليهم الشروط.

للمواطنين اللذين لديهم الأسبقية في التقديم عليها، كما يجب أن تنطبق عليهم الشروط. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة ٣٠ ألف ريال سعودي.

الحد الأدنى لمقطوعة الضمان الاجتماعي ١٠٤٠٠ ريال سعودي.

يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين موعد الصرف، كما يكون الترتيب حسب أولوية التقديم.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة

سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-