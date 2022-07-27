إفادة عدم وجود سجل تجاري الكترونيا من خلال موقع وزاره التجارة بالخطوات الصحيحة

إفادة عدم وجود سجل تجاري تعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاره التجارة. والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل جميع المستفيدين. لذلك أعلنت الوزارة عن تلك الخدمه الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر. وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي يتم الحصول عليها الكترونيا من المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات خدمه تقارير ابشر وكيفيه طباعتها وتقديمها للجهات الطالبة والحصول علي التقرير الأول مجانا. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب الكتروني عبر موقع وزاره الموارد البشرية بالخطوات وتعرف علي الشروط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه الرسوم المتعلقة بالخدمة والتي أعلنت عنها الوزارة. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشر وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا من الموقع الرسمي للوزارة من خلال تلك المقالة .

إفادة عدم وجود سجل تجاري

أعلنت وزاره التجارة عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من موقعها الرسمي. والتي من ضمنها خدمه إفادة عدم وجود سجل تجاري. والتي تمكن المستفيدين من الحصول علي خطاب رسمي من إدارة السجل التجاري. تفيد من عدم وجود أي سجلات تجاريه مسجله علي الهويه الوطنية للمستفيد. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن الرسوم المتعلقة بالخدمة. والتي يتم دفعها عن طريق قنوات السداد الإلكترونية وهي 100 ريال للإفادة الواحدة.

خطوات اصدار الإفادة التجارية

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن طريقه وكيفيه طلب خدمه إفادة عدم وجود سجل تجاري الكترونيا من خلال موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بشرحها لكم من بالتفصيل من خلال اتباع الخطوات الأتية :