كم دعم صندوق التنمية العقاري وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة كم دعم صندوق التنمية العقاري يعتبر واحد من أهم الأسئلة التي بادر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بطرحها بالإضافة إلى شروط القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقاري فقد قدمت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات المواطنين فمنهم من يرغب في شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق بينما آخرون يريدون الحصول على تمويل البناء الذاتي وقد وفرت الوزارة عدد من باقات الدعم السكني بحيث تكون مناسبة للجميع، وأطلقت شروط القرض المدعوم من وزارة الإسكان مؤخرًا.

كم دعم صندوق التنمية العقاري

يعمل الصندوق العقاري على تقديم قيمة التمويل للأشخاص المستفيدين بعد حصولهم على قيمة التمويل العقاري من خلال البنوك السعودية المشاركة والمعتمدة، ويقوم بتقديم مبلغ الدعم الشهري لتغطية أرباح التمويل، وقد بلغت النسبة المُعلن عنها بحد أقصى 100% بينما بلغت قيمة الحد الأدنى 35%، وقد أكد صندوق التنمية العقارية عن قيمة المبلغ المطلوبة يتم تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستفيدين بعد الانتهاء من سداد الأقساط الشهرية المستحقة.

ماذا يقدم برنامج القرض العقاري المدعوم؟

هناك العديد من المميزات التي يقوم بتقديمها برنامج التمويل العقاري المدعوم من وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية ومن بينها حصول المستفيد على مبلغ الدعم الذي يصل إلى 100% إذا كان المتقدم ممن يحصلون على صافي راتب شهري لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي ويدخل بها قيمة الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدلات السكن أيضًا.

التمويل السكني المدعوم منصة سكني

كما أن التمويل حصل على إجازة من خلال المؤسسات الشرعية التابعة إلى جهات التمويل في السعودية من بينها الهيئات التابعة للبنوك، ويستطيع المواطن المستفيد الحصول على مبلغ تمويل يزيد عن 500 ألف ريال سعودي في حال تحققت به كافة الشروط المطلوبة، ويمكن تسجيل الطلب للحصول على التمويل السكني المدعوم من خلال الانتقال إلى منصة سكني الإلكترونية.

وقد أكدت الوزارة على أنها تعطي فرصة الاستفادة من برنامجها لمدة سنتين عقب الحصول على رقم الدعم، ولكن في حال لم يقوم المستفيد بالحصول على التمويل فيستطيع بعدها التسجيل في سكني من أجل الاشتراك في أحد برامج الدعم مرة ثانية.