الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية وكيفية سداد الرسوم 2022

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين أعلنت عنها مصلحة الجوازات العامة، فا الأفراد الذين يعيشون داخل المملكة العربية السعودية يدفعون مبالغ لاستخراج بطاقات الإقامة داخل المملكة العربية السعودية وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على أشكال الدعم والمنح التي تساعد بها الأفراد لتحقيق مستوى لائق لهم وتفي باحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وفي الوقت السابق قامت الجوازات بالإعلان عن أعفاء بعض الطبقات عن هذه المبالغ، لذلك نوضح لكم هذه الطبقات بالتفصيل والطريقة التي يتم دفع هذه المبالغ بها لاستخراج بطاقات الإقامة.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

إدارة الجوازات قامت بالإعلان عن اعفاء بعض الطبقات من المبالغ التي تدفع لاستخراج البطاقات للإقامة وهم كالآتي:

الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية لإتمام تعليمهم الدارسي وأولاد الأم التي تحمل الجنسية السعودية من أب ليس سعودي.

الزوجة الأولى للفرد المقيم والأبناء الذكور الذين لم يتجاوزا عمر18 عام.

بالإضافة إلى الشركات التي لديها عدد عمال لا يتجاوز أربع عمال.

الأفراد الذين يقيمون في مجلس التعاون المحلي والطلاب الذين يدرسون في الكلية العسكرية داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية سداد رسوم المرافقين

يتم دفع المبلغ المالي للمرافقين مقابل استخراج بطاقات الإقامة من خلال ماكينات الصرف الآلي وذلك من خلال الإجراءات التالية:

التوجه إلى أقرب ماكينة للصرف الآلي ثم النقر على كلمة خدمة المدفوعات ثم النقر على كلمة المدفوعات الحكومية ثم النقر على دفع.

ثم النقر على على خدمة دفع المرافقين ثم إدخال رقم البطاقة الخاصة بالفرد المقيم ثم الاطلاع على الأحكام الخاصة بالموقع ثم النقر على سداد ثم يتم إرسال رسالة نصية تفيد بإتمام العملية.

كيفية حساب رسوم المرافقين

يتم حساب القيمة المالية التي يدفعها المرافقين من خلال موقع مقيم عن طريق القيام بالخطوات التالية: