خطوات تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1444

تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1444 .. يبحث العديد من خريجي الجامعات في المملكة العربية السعودية بما أن الكثير منهم في انتظار النتيجة ومستعدين للتخرج رسميًا إلى تعديل المهنة في الهوية الشخصية الخاصة به وذلك عن طريق موقع أبشر الحكومي والذي يتيح للسعوديين الكثير من الخدمات عبر الإنترنت دول الحاجة للتوجه إلى المكاتب ويحرص العديد من الخريجين إلى معرفة كيفية الدخول والخطوات والطريقة الصحيحة من أجل تحويل المهنة في الهوية من طالب إلى خريج 1444 .

تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1444

وتغيير المهنة في الأحوال مهم داخل المملكة العربية السعودية وذلك من أجل تحديث بيانات الشخص بكل سهولة ويسر من منزلك.

ولا حاجة للوصول إلى الموظفين وأخذ دورك في طابور بالمصالح الحكومية فنشرح لك كيفية الدخول .

والخطوات اللازمة من أجل تعديل المهنة والطلب يرد عليه في الحال ويتم التعديل خلال أيام قليلة وليس بفترة طويلة.

طريقة تغيير المهنة إلكترونيًا وتقديم الطلب

كل ما عليك فعله هو أن تتبع الخطوات الآتية .

الدخول من هاتفك الجوال أو من لاب توب أو كمبيوتر على منصة أبشر الإلكترونية الرسمية .

بعدها قم الضغط على خيار خدمات الأفراد التي ستظهر أمامك مباشرة .

سيطلب منك كتابة رقم الهوية أو اسم المستخدم من أجل تسجيل الدخول في الموقع .

قم بكتابة رقم المرور والسري الخاص بك في المربع الذي أمامك وبعدها اضغط على المربع الأخضر تسجيل دخول .

سيتم تحقيق طلب دخولك إما بالدخول مباشرة أو طلب كتابة كود مرئي .

وبعدها تختار الخدمات أو خدماتي بعد أن يقوم بتسجيل الدخول وتضغط على الأحوال المدنية من القائمة .

واختر مركز الرسائل والطلبات بالأحوال المدنية ثم اقرأ التفاصيل الكاملة وانقر على طلب جديد .

وبعدها اختيار الفرع بالمنطقة السكنية الخاصة بك وحدد المؤهل من الخدمات .

وسيطلب منك تحميل الشهادة التي تثبت التخرج من الجامعة واضف وصف الخدمة وقدم الطلب.

شروط تقديم طلب تعديل المهنة