نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1444 في المقال التالي
تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1444 .. يبحث العديد من خريجي الجامعات في المملكة العربية السعودية بما أن الكثير منهم في انتظار النتيجة ومستعدين للتخرج رسميًا إلى تعديل المهنة في الهوية الشخصية الخاصة به وذلك عن طريق موقع أبشر الحكومي والذي يتيح للسعوديين الكثير من الخدمات عبر الإنترنت دول الحاجة للتوجه إلى المكاتب ويحرص العديد من الخريجين إلى معرفة كيفية الدخول والخطوات والطريقة الصحيحة من أجل تحويل المهنة في الهوية من طالب إلى خريج 1444 .
تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1444
وتغيير المهنة في الأحوال مهم داخل المملكة العربية السعودية وذلك من أجل تحديث بيانات الشخص بكل سهولة ويسر من منزلك.
ولا حاجة للوصول إلى الموظفين وأخذ دورك في طابور بالمصالح الحكومية فنشرح لك كيفية الدخول .
والخطوات اللازمة من أجل تعديل المهنة والطلب يرد عليه في الحال ويتم التعديل خلال أيام قليلة وليس بفترة طويلة.
طريقة تغيير المهنة إلكترونيًا وتقديم الطلب
كل ما عليك فعله هو أن تتبع الخطوات الآتية .
- الدخول من هاتفك الجوال أو من لاب توب أو كمبيوتر على منصة أبشر الإلكترونية الرسمية .
- بعدها قم الضغط على خيار خدمات الأفراد التي ستظهر أمامك مباشرة .
- سيطلب منك كتابة رقم الهوية أو اسم المستخدم من أجل تسجيل الدخول في الموقع .
- قم بكتابة رقم المرور والسري الخاص بك في المربع الذي أمامك وبعدها اضغط على المربع الأخضر تسجيل دخول .
- سيتم تحقيق طلب دخولك إما بالدخول مباشرة أو طلب كتابة كود مرئي .
- وبعدها تختار الخدمات أو خدماتي بعد أن يقوم بتسجيل الدخول وتضغط على الأحوال المدنية من القائمة .
- واختر مركز الرسائل والطلبات بالأحوال المدنية ثم اقرأ التفاصيل الكاملة وانقر على طلب جديد .
- وبعدها اختيار الفرع بالمنطقة السكنية الخاصة بك وحدد المؤهل من الخدمات .
- وسيطلب منك تحميل الشهادة التي تثبت التخرج من الجامعة واضف وصف الخدمة وقدم الطلب.
شروط تقديم طلب تعديل المهنة
- ويجب أن يكون الطالب يقدم بنفسه على موقع أبشر
- وكذلك يكون حصل على شهادة تخرجه بالفعل لاشتراط إرفاق الشهادة أثناء الطلب
- وتقديم طلب جديد في حالة تعديل أي بيانات أخرة
- وأن يكون للطالب حساب شخصي في أبشر أو يقوم بعمل حساب جديد له
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.