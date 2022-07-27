نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار بطاقة متقاعد من التأمينات الاجتماعية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضحت عن أهم المنجزات والاحصائيات الرقمية حول المعاملات والخدمات والمنافع التأمينية المقدمة للعديد من الأفراد ما لا يقل من 12 مليون مستفيد وتابع، وأكد عن جميع الجهود لكي يتم تحقيق تطلعاتهم والارتقاء بخدماتها جميعاً، تتيح التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية عن تحمل تطبيق تقدير، وهذا لكي يتم إصدار البطاقة الرقمية والاستفادة من كافة المزايا المختلفة المقدمة، وأكد على ذلك أن التأمينات الاجتماعية أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر عن كيفية إصدار بطاقة متقاعد ومشترك ومستفيد.

قفزات متسارعة :

التأمينات الاجتماعية بالسعودية حققت في الفترة الأخيرة عن تقني قفزات متسارعة وكبيرة للغاية في العام الماضي 2021م ولذلك أعلنت للعملاء المستفيدين لتعاملهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا من إنجاز أعمالها بكفاءة وفعالية، وأضاف إلى ذلك أن المؤسسة أكدت عن نتائج مرصد الخدمات الحكومية، جعلتها ضمن النطاق البلاتيني، حيث أن نضج الخدمات الإلكترونية للعملاء المستفيدين، وبناءا على ذلك المؤسسة حصلت على جائزة درع الحكومة السعودية الذكية عن فئة العمل.

نظام ساند يحقق رضا 93% :

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات عن تحقيق نسبة مئوية تصل إلى 93% من رضا المستفيدين والمستفيدات عن برنامج دعم المتعطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا فيما كشفت عن نتائج قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف بالمملكة، وهذا فيما صدر من خلاص المركز الوطني الخاص بقياس أداء الأجهزة الحكومية “أداء” وأضاف إلى ذلك دراسة قياس رضا للمواطنين المستفيدين عن الخدمات الحكومية بالمملكة وهذا لدعم التوظيف للربع الأول من العام الماضي 2021م .

خطوات إصدار بطاقة متقاعد من التأمينات :

يجب على المتقدم تحميل تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية. ثم بعد ذلك تسجيل الدخول للتطبيق من خلال النفاذ الوطني الموحد. يجب الضغط على كلمة ” البطاقة”. ثم يتم استعراض البطاقة والاستفادة من خلال المميزات المقدمة.

خدمات والمنصات الرقمية :

التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضحت في الفترة الماضية عن الخدمات والمنصات الرقمية التي تم اختصارها من الوقت والجهد في التعاملات لجميع العملاء المستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن خدمات المشتركين داخل القطاع العام، ولذلك المؤسسة العامة خلال العام الماضي، حيث أن خدمة الزيادة الافتراضية ولذلك هذه الخدمة من أهم الأحداث للخدمات الهامة المقدمة لجميع المواطنين السعوديين، ولذلك هذه الخدمة مكنت من مقابلة مسؤول خدمة العملاء المستفيدين، ويمكن على العملاء إمكانية التواصل دون الذهاب إلى أحد الفروع .