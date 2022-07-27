نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100,000 ريال قرض آهل بدون كفيل بالتقسيط بلا فوائد إضافية وبلا رسوم في المقال التالي
متاح الآن الحصول على قرض آهل من مبلغ 18,000 كحد أدنى للتمويل حتى 100,000 ريال حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بزيادة مبلغ التمويل للأفراد بل من 60,000 ريال سعودي ليتوافق مع ظروف المعيشة في السعودية حيث البرنامج يهدف إلى مساعدة المجتمع السعودي في تقدم خدمات تمويلية له بمزايا مختلفة حيث يقدم البنك قرض منتج آهل بدون هامش ربح بشرط أن يكون المتقدم السعودي قد سبق له الحصول على تمويل إجتماعي من بنك التسليف مع إحضار إقفال التمويل من سنه على الأقل كأحد الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على برنامج منتج آهل ويرغب الكثير الحصول على هذا التمويل لأنه يقدم قرض بالتقسيط بلا فوائد إضافية بفترات سداد ميسرة حتي 5 سنوات على الأكثر كذلك بدون رسوم إدارية بعد موافقة من بنك التنمية الاجتماعية في أراضي المملكة.
كافة الضوابط المطلوبة عند التقديم على قرض آهل في السعودية
يتم التقديم على قرض آهل في السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية من عمر 18 حتى 70 سنه كحد أعلى للتقديم الإلكتروني لدى بنك التنمية الاجتماعية كذلك لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على قرض آهل بدون فوائد مالية لذلك سوف نوضح لجميع الراغبين في طلب قرض آهل السعودي أهم الشروط الواجبة كالتالي:
- يحتاج قرض آهل من العملاء السعوديين توفير موافقة الكفيل أو الضامن السعودي بالمملكة العربية السعودية ثم إرسالها إلى بنك التنمية الاجتماعية ولكن ماعدا موظفي الحكومة يعطى لهم قرض آهل بدون كفيل.
- لابد من توفير شرط الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الأسرة أو الترميم أو كنف للنساء كذلك مع قفل التمويل من عام تقريبًا.
- كذلك يجب توفير العمر المطلوب الذي ربما قد يبدأ من 18 عام ويصل إلى 70 عام فقط.
- توفير الدخل الشهري الثابت الذي يجب أن لا يزيد عن مبلغ 14,500 ريال سعودي بدل 12,500 ريال سعودي على عكس ما كان عليه سابقًا.
مزايا هامة عند الحصول على قرض آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية
- قرض آهل بدون كفيل لجميع العاملين بالحكومة السعودية فقط.
- قرض منتج آهل بدون رسوم إدارية عليه بموافقة البنك.
- منتج آهل بالتقسيط حتى خمسة سنوات على الأكثر عبر بنك التسليف المعروف حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية.
- قرض آهل السعودي بالمملكة بدون دفع فوائد إضافية حتى مبلغ تمويل 100,000 ريال سعودي.
- يتوافق برنامج قرض منتج آهل مع معايير الشريعة والأحكام الإسلامية.
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