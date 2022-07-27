بنك الرياض يمنح تمويل لمحبي اقتناء السيارات المستعملة تعرف على اهم مميزات هذا تمويل والاوراق المطلوبة للتقديم

بنك الرياض وتمويل خاص يقدمه لأصحاب ومحبي تغيير السيارات وتحديثها وركوب السيارات المستعملة . نتحدث اليوم عبر مقالتنا عن تمويل السيارات المستعملة المقدمة من بنك الرياض السعودي . بنك الرياض يقدم خدمات تمويلية عديدة للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية . وما يميز تلك التمويلات تنوعها وهدفها الأساسي هو مساعدة المواطنين في سد احتياجاتهم . ومن الخدمات التي يقدمها بنك الرياض خدمة التمويل التأجيري للسيارات المستعملة . ووجب التنوية على أن جميع تمويلات بنك الرياض تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك ضوابطها . أما الآن سوف نعرض على متابعينا الكرام من خلال موقعنا موقع ثقفنى أهم المميزات التى يتمتع بها تمويل السيارات . وكذلك أيضا المستندات المطلوبة للحصول على هذا التمويل .

تعرف على أهم المميزات الخاصة بتمويل السيارات المستعملة من بنك الرياض

كما ذكرنا أن بنك الرياض يقدم العديد من المميزات للمواطنين السعوديين والمقيمين فيها . والكثير يبحثون عن تمويل خاص بالسيارات وكذلك يتعمقون في المميزات المتعلقة بها والتى من أهمها :

اولا : هذا التمويل المقدم متاح من بنك الرياض للمواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية .

ثانيا : كذلك العاملين فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو العسكريين يمكنهم الحصول على التمويل .

ثالثا : ميزة هذا التمويل من بنك الرياض لديه فترة سداد تصل الى 3 سنوات .

رابعا : كذلك هامش الربح لا يقارن فأنه يعد ربح تنافسي و عملية التقسيط فيها بكل سهولة دون اى تعقيدات .

خامسا : للمواطن السعودى يمكن حصوله على تمويل لمركبتين . أما بالنسبة للمقيم فأنه يمكنه الحصول على تمويل لمركبة واحدة .

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

يجب على العميل إحضار جميع المستندات المطلوبة لكي يحصل على التمويل ونتعرف سويا على أهم المستندات المطلوبة للحصول على التمويل وهى كالاتى :

اولا : يجب على المتقدم إحضار الهوية الوطنية الخاصة بة . أو كذلك تصريح إقامة يكون خاص به يكون سارى المفعول . ثانيا : يجب على المتقدم تقديم أصل الرخصة الخاصة بالقيادة وتكون سارية المفعول . ثالثا : يجب تقديم النموذج الخاص بالطلب مكتملا لكى يتم حصولك على التمويل . رابعا : يجب تقديم ما يثبت حصوله على راتب بحد أدنى شهرين . خامسا : يجب إحضار شهادة خاصة بتحويل راتب العملاء المحولين راتبهم بهم إلى البنك . سادسا : يجب على العميل تقديم كشف حساب بنكى يكون مصدق من البنك الذي تم التحويل منه لاخر ثلاثة اشهر .

اخيرا تعرفنا سويا على تمويل السيارات المستعملة من بنك الرياض . وكذلك أيضا أهم المميزات التى يتمتع بها . وايضا عرضنا أهم المستندات المطلوبة من المتقدم لكي يمكنه الحصول على التمويل بكل سهولة . ونتمنى ان نكون عرضناها ببساطة على متابعينا الكرام ان تنال اعجابكم .