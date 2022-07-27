نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض يمنح تمويل لمحبي اقتناء السيارات المستعملة تعرف على اهم مميزات هذا تمويل والاوراق المطلوبة للتقديم في المقال التالي
بنك الرياض وتمويل خاص يقدمه لأصحاب ومحبي تغيير السيارات وتحديثها وركوب السيارات المستعملة . نتحدث اليوم عبر مقالتنا عن تمويل السيارات المستعملة المقدمة من بنك الرياض السعودي . بنك الرياض يقدم خدمات تمويلية عديدة للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية . وما يميز تلك التمويلات تنوعها وهدفها الأساسي هو مساعدة المواطنين في سد احتياجاتهم . ومن الخدمات التي يقدمها بنك الرياض خدمة التمويل التأجيري للسيارات المستعملة . ووجب التنوية على أن جميع تمويلات بنك الرياض تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك ضوابطها . أما الآن سوف نعرض على متابعينا الكرام من خلال موقعنا موقع ثقفنى أهم المميزات التى يتمتع بها تمويل السيارات . وكذلك أيضا المستندات المطلوبة للحصول على هذا التمويل .
تعرف على أهم المميزات الخاصة بتمويل السيارات المستعملة من بنك الرياض
كما ذكرنا أن بنك الرياض يقدم العديد من المميزات للمواطنين السعوديين والمقيمين فيها . والكثير يبحثون عن تمويل خاص بالسيارات وكذلك يتعمقون في المميزات المتعلقة بها والتى من أهمها :
- اولا : هذا التمويل المقدم متاح من بنك الرياض للمواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية .
- ثانيا : كذلك العاملين فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو العسكريين يمكنهم الحصول على التمويل .
- ثالثا : ميزة هذا التمويل من بنك الرياض لديه فترة سداد تصل الى 3 سنوات .
- رابعا : كذلك هامش الربح لا يقارن فأنه يعد ربح تنافسي و عملية التقسيط فيها بكل سهولة دون اى تعقيدات .
- خامسا : للمواطن السعودى يمكن حصوله على تمويل لمركبتين . أما بالنسبة للمقيم فأنه يمكنه الحصول على تمويل لمركبة واحدة .
تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على التمويل
يجب على العميل إحضار جميع المستندات المطلوبة لكي يحصل على التمويل ونتعرف سويا على أهم المستندات المطلوبة للحصول على التمويل وهى كالاتى :
- اولا : يجب على المتقدم إحضار الهوية الوطنية الخاصة بة . أو كذلك تصريح إقامة يكون خاص به يكون سارى المفعول .
- ثانيا : يجب على المتقدم تقديم أصل الرخصة الخاصة بالقيادة وتكون سارية المفعول .
- ثالثا : يجب تقديم النموذج الخاص بالطلب مكتملا لكى يتم حصولك على التمويل .
- رابعا : يجب تقديم ما يثبت حصوله على راتب بحد أدنى شهرين .
- خامسا : يجب إحضار شهادة خاصة بتحويل راتب العملاء المحولين راتبهم بهم إلى البنك .
- سادسا : يجب على العميل تقديم كشف حساب بنكى يكون مصدق من البنك الذي تم التحويل منه لاخر ثلاثة اشهر .
اخيرا تعرفنا سويا على تمويل السيارات المستعملة من بنك الرياض . وكذلك أيضا أهم المميزات التى يتمتع بها . وايضا عرضنا أهم المستندات المطلوبة من المتقدم لكي يمكنه الحصول على التمويل بكل سهولة . ونتمنى ان نكون عرضناها ببساطة على متابعينا الكرام ان تنال اعجابكم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك الرياض يمنح تمويل لمحبي اقتناء السيارات المستعملة تعرف على اهم مميزات هذا تمويل والاوراق المطلوبة للتقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.