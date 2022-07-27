نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً من خلال منصة أبشر بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاعتراض على المخالفات المرورية هي واحدة من أهم الخدمات المقدمة من منصة أبشر الإلكترونية, يبحث الكثير من أصحاب السيارات عن كيفية الاعتراض علي تواجد مخالفة تم إرسالاها علي الجوال الخاص بهم, فمن الممكن أن يتعرض قائدي المركبات لتسجيل مخالفات مرورية لم يقم بارتكابها, وقد تم تفعيل خدمة الاعتراض علي هذه المخالفات إلكترونياً من خلال خطوات سهلة وبسيطة ودون الحاجة إلي الذهاب لأي من الجهات الحكومية الرسمية, وتعد منصة أبشر هي أحد أهم المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات التي يبحث عنها المواطنون ومنها الخدمات المرورية المختلفة مثل تجديد رخصة القيادة إلكترونياً, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل الاعتراض علي المخالفات المرورية وما هي الخطوات الشروط خلال هذا المقال.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكن الاعتراضٌ علي المخالفة من خلال منصة أبشر الإلكترونية ولكن يجب الاطلاع جداول المخالفات المرورية بنظام المرور الجديد قبل بدء الخدمة, وللقيام تقديم عدم الموافقة أو التظلم علي المخالفة فيمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إل منصة أبشر الإلكترونية ومنها إلي ” أبشر الأفراد ” وقم بتسجيل الدخول ” اسم المستخدم وكلمة المرور “.

قم باختيار كلمة خدماتي.

قم بعدها باختيار خدمات المرور ومنها خدمة الاعتراض علي المخالفات.

قم بالضغط علي كلمة ” عرض المخالفات “.

قم بتحديد المخالفة التي ترغب في الاعتراض عليها.

قم باختيار سبب الاعتراض علي المخالفة من الاختيارات المتاحة من النظام.

في حالة وجود سبب آخر فيجب اختيار ” سبب آخر”.

قم بالموافقة علي الشروط والأحكام وبعدها قم بالضغط علي تقديم الاعتراض.

ستقوم الأنظمة بمراجعة طلب الاعتراض وفي حالة الموافقة علي الاعتراض فيمكن استرداد المخالفات المرورية بأسهل الطرق.

شروط تقديم التظلم علي مخالفة مرورية

وضعت الإدارة العامة للمرور بالسعودية بعض الشروط والضوابط الهامة للاستفادة من الخدمة وهي كالتالي:

يجب الاعتراض علي المخالفة في خلال 30 يوم فقط من تاريخ توقيعها.

لا يمكن الاعتراض علي المخالفة أكثر من مرة.

لا يمكن الاعتراض علي نفس المخالفة في حالة كون الاعتراض الخاص بها لا زال مفتوح ألياً.

يمكن تقديم عدد لا محدود من الاعتراضات الألية ولكن بشرط ألا يكون قد تم رفض عدد (5) اعتراضات في السنة الهجرية الواحدة.

وبهذا نكون قد أتممنا شرح كافة التفاصيل الخاصة بالاعتراضِ علي المخالفات المرورية وما هي الشروط الواجب توافرها لتقديم التظلم, ويجب علي كافة قائدي المركبات بالالتزام بقوانين المرور بالمملكة العربية السعودية.