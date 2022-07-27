نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج ريف وشروط الاستحقاق وطريقة التواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج ريف، أصبح من أهم الروابط التي يجري عليها عمليات بحث مكثفة عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أن العديد ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على دعم برنامج ريف يسعون نحو التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم، وبرنامج ريف هو إحدى برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

برنامج ريف هو برنامج حكومي يختص بدعم صغار المزارعين وأسرهم المنتجة وفق رؤية المملكة 2030، ويتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة بما يعادل 10% من قيمة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز الدعم المقدم عن السنة الواحدة مبلغ 54000 ريال سعودي، ويتم التسجيل في برنامج ريف إلكترونية من خلال بوابة دعم ريف، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على رابط التسجيل في برنامج ريف reef.gov.sa، وما هي شروط الحصول على دعم ريف.

رابط التسجيل في برنامج ريف

يتم التسجيل في برنامج ريف إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج وبعد القيام بالخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع برنامج ريف الإلكتروني reef.gov.sa.

تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

إدخال جميع البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة.

الموافقة على جميع الشروط والتعهدات المطلوبة.

تقديم طلب الدعم وستقوم لجنة مختصة بدراسة الطلب وإشعار المتقدم بالنتيجة من خلال وسائل التواصل المتاحة.

شروط الحصول على دعم ريف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل.

تقديم جميع المستندات المطلوبة والتسجيل في البرنامج إلكترونياً.

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد الأنشطة الزراعية الخاضعة للبرنامج والمشمولة بالدعم.

أن يكون من سكان المنطقة المشمولة بالدعم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم مبلغ 6000 ريال سعودي.

يشترط ألا يتجاوز إجمالي الدعم المقدم من البرنامج مبلغ 54000 ريال سنوياً.

ألا يتجاوز مجموع البرامج المستفاد منها سنوياً ثلاث برامج.

الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية التي يطلبها البرنامج.

يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط ومفعل باسمه على المنصة الإلكترونية للبرنامج.

الالتزام بالأحكام العامة لكل قطاع.

متى ينزل الدعم الزراعي لشهر أغسطس 2022

ما هو موعد صرف الدعم الزراعي لشهر محرم 1444؟ سؤال يتم البحث عنه بكثافة الآن من قبل مستفيدي دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية “ريف”. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً لصرف الدعم الزراعي. لذلك فمن المقرر أن يتم الصرف يوم الإثنين القادم الموافق 01\08\2022.