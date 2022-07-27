بنك التنمية الاجتماعية يعلن رفع قرض الأسرة ل 100 ألف ريال وشروط الحصول على القرض

أعلن بنك التنمية الإجتماعية في بيان تم نشره على الموقع الرسمي الخاص به عن رفع قيمة قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال وفقا لمجموعة من الشروط، وذلك بعد أن كانت قيمته سابقا 60 ألف ريال، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال شروط الحصول على قرض الأسرة وطريقة التقديم عليه وأيضا القروض التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية.

شروط الحصول على القرض

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض بنك التنمية الإجتماعية وهي كالتالي:

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 سنة.

يجب أن يكون السجل الانتمائي للمتقدم سليم.

يجب ألا يتجاوز الدخل الإجمالي للأسرة 14500 ريال.

يشترط ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال.

وأعلن بنك التنمية الاجتماعية في بيان له أنه يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت أرملة أو مهجورة أو مطلقة وتعول طفلا أو أكثر، وأيضا أعلن البنك رفع الحد الأدنى لقرض الزواج إلى 14500 بدلا من 12500، لمساعدة وتشجيع الشباب السعودي على الزواج وبناء أسرة.

القروض التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية

يقدم تمويل الزواج وهو برنامج تمويل مخصص يساعد الزوج على تحمل أعباء الزواج.

تمويل الأسرة وهو برنامج تمويل مخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية.

تمويل الترميم وهو برنامج تمويل مخصص لصيانة أو إصلاح أو تجديد العيوب الإنشائية أو الطارئة، أو لتقديم التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.

طريقة الحصول على القرض