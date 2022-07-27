رابط التقديم في وظائف منصة جدارة 1444 شروط التقديم وطريقة التسجيل من خلال eservices.masar.sa

رابط التقديم في وظائف منصة جدارة 1444، برنامج جدارة للتوظيف هو عبارة عن منصة إلكترونية رقمية للمملكة العربية السعودية أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتوظيف الشباب والشابات الذين يبحثون عن عمل في وظائف حكومية مختلفة من خلال المنصة لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال.

رابط التقديم في وظائف منصة جدارة

يمكنك إنشاء حساب جديد والتسجيل في وظيفة باتباع الخطوات التالية:

للوصول إليه استخدم رابط منصة جدارة

ثم انقر فوق مستخدم جديد.

ثم أدخل رقم تعريف المستخدم الوطني الخاص بك.

ثم تحتاج إلى تحديد تاريخ الميلاد.

ثم أدخل الرمز المرئي المكون من 6 أرقام.

ثم انقر فوق “متابعة” وسيتم تعيين البيانات ويجب على المستخدم التأكيد.

من الضروري تحديد الحالة الصحية للمستخدم.

يجب إدخال معلومات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وأهمها عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم استلام إشعار تفعيل الحساب عليه

شروط التقديم في وظائف جدارة

هناك عدة شروط للتسجيل على أساس الجدارة من أهمها:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لديه مهارات صحية للحصول على وظيفة.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.

يجب ألا يتضمن السجل الجنائي لمقدم الطلب أي أعمال مخالفة للقانون.

ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة العامة لأسباب أخلاقية أو أخلاقية.

تعطى الأفضلية للمرشحين لوظيفة واحدة مع أعلى خبرة.

طريقة التقديم في وظائف جدارة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة للتقدم لوظيفة فيما يلي الخطوات لمعرفة كيفية التقديم: