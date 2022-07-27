رابط جدارة الوظائف التعليمية 1444 من أبرز ما يتم البحث عنه مؤخرًا وطريقة التقديم على وظائف جدارة التي أصبحت من أهم المعلومات التي يبحث عنها الكثيرين، جدارة عبارة عن منصة للتوظيف الإلكتروني تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف خدمة المواطنين بالمملكة، عملت الوزارة على إطلاق منصة جدارة في عام 1433 هـ لتمكين الشباب السعودي من العثور على فرص العمل التعليمية وغيرها، لبناء مستقبلهم ويواجهوا أعباء الحياة. وسوف نوضح بالسطور المُقبلة كيفية التقديم على وظائف جدارة التعليمية:

شروط جدارة للتوظيف

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام.

الحصول على أعلى نقاط في جدارة .

اجتياز المقابلة الشخصية .

تقديم قرار معادلة مقدم من وزارة السعودية، وذلك للمتقدمين المتمكنين الحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات خارج السعودية.

اجتياز القدرة المعرفية .

يكون سعودي الجنسية.

يمنع شغل المتقدم أي وظيفة حكومية أخرى في السعودية.

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى.

كيفية التقديم على وظائف جدارة

زيارة رابط جدارة.

النقر على تسجيل الدخول ثم البدء في إضافة كل المعلومات الشخصية المطلوبة بالحقول الخاصة بها رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق وكلمة المرور.

ثم النقر على الدخول وسوف يتم نقلك سوف إلى الصفحة الخاصة بوظائف جدارة.

ثم الضغط على أيقونة ” أرغب في التقديم على وظائف جدارة”.

سوف يتم تحويلك لصفحة الوظائف الشاغرة للتقديم عليها.

سوف يتم طلب إدخال الرغبات الوظيفية للتقديم عليها حسب الدرجة العملية، من خلال النقر على أيقونة إضافة.

وعند الانتهاء من كتابة الوظائف انقر على حفظ البيانات ثم طباعة الطلب .

رابط جدارة الوظائف التعليمية 1444

الدخول إلى رابط جدارة للوظائف التعليمية أساسي لإتمام إدخال البيانات والتقدم على الوظيفة، حيث يعمل الرابط على نقل المتقدم لأيقونة التسجيل بشكل مباشر، لإتمام تقديم طلبه.

رقم هاتف جدارة الموحد

خصصت جدارة أرقام للتواصل معها : 00966112006666 – 19911 يمكن الاتصال للحصول على أي معلومات أو تفاصيل حول التقديم.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول رابط جدارة الوظائف التعليمية 1444 واستعرضنا شروط التقديم على وظائف جدارة التعليمية وكذلك استعرضنا طريقة التقديم على وظائف جدارة ورابط التقديم الرسمي.