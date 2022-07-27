نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين .. يريد بعض المعلمين والمعلمات في التعرف على مواعيد العدول عن الرغبات التي تم تقديمها في حركة النقل الخارجي بالنسبة للأفراد المنتمين للوظائف التعليمية لكي يتم تغيير رغباتهم وإدخال رغبات جديدة من أجل فحصها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية .

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن نتيجة حركة إجراءات النقل الخارجي والمختصة بالموظفين وكذلك المعلمين والمعلمات في الوظائف التعليمية وقد أسفرت الحركة عن نقل أكثر من 33900 ألف معلم ومعلمة من كافة أنحاء المملكة السعودية وهو ما يعادل نسبة 39 % من كافة المتقدمين لحركة النقل وكذلك تم نقل 80 % منهم كرغبة أولى وثانية ممن اختارها المعلمين والمعلمات وكذلك تم نقل 70 % من ذلك الأفراد المتقدمين على مبادرة لم الشمل وكنوع من تحقيق استقرار الوظيفي والمهني والعلمي للمعلمين والمعلمات.

العدول عن حركة النقل الخارجي للمعلمين

وقد وضحت التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد العدول عن حركة النقل الخارجي قد انتهى حيث تم الإعلان عن قبول العدول عن الحركة بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات الخاصة بالمتقدمين .

موعد ظهور نتائج حركات النقل الخارجي

وقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي لظهور نتائج حركات النقل الخارجي لكافة العاملين المنتمين للمنظومة التعليمية.

والذين تقدما للنقل الخارجي وذلك يوم الإثنين الموافق 25 / 7/2022 وذلك عبر موقع نور التعليمي .

وكذلك تعلن التعليم توفر خيار الاستعلام عن النتائج الخاصة بالحركة والاعتراض عليها والعدول كذلك عن النقل عبر نفس الموقع.

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن المعلمين والأفراد العاديين يمكنهم متابعة والاستفسار عن حركة النقل الخارجي.

وذلك عبر النظام التعليمي الموحد بموقع نور وفق إمكانيات الوزارة من أجل توفير وتسهيل عملية التظلم والاعتراض.