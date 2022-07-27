نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم الزراعي لشهر أغسطس “ريف” متى الدعم الزراعي لشهر محرم 1444 في المقال التالي
موعد صرف الدعم الزراعي لشهر أغسطس 2022، متى ينزل الدعم الزراعي لشهر محرم 1444، كل هذه أسئلة تبحث لها عن إجابات من قبل المستفيدين من دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، ويتم تقديم هذه الخدمة من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، لذلك على من يرغب ويسعى إلى التسجيل في برنامج التنمية الريفية يتم ذلك إلكترونياً من خلال الدخول على رابط التسجيل في الدعم الزراعي my.gov.sa، وجدير بالذكر أن طلب الخدمة يكون بشكل إلكتروني وهي خدمة تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة تسمح لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف، التسجيل في الدعم الزراعي وتقديم البيانات والمستندات اللازمة للحصول على دعم ريف للتنمية الزراعية، للمساهمة في التنمية الزراعية الخاصة بالأنشطة التي يدعمها البرنامج.
موعد صرف الدعم الزراعي لشهر أغسطس 2022
قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاتفاق مع وزارة المالية بتحديد وتثبيت موعد نزول الدعم الزراعي. ويتم الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة. ولذلك فإن موعد إيداع الدعم الزراعي لهذا الشهر أغسطس 2022 راتب شهر محرم 1444 هو يوم الإثنين القادم بتاريخ 03\01\1444 الموافق 01\08\2022.
عداد نزول الدعم الزراعي لشهر محرم 1444
خطوات ورابط التسجيل في برنامج التنمية الريفية الزراعية “ريف”
- الدخول على موقع برنامج ريف الإلكتروني reef.gov.sa.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- سجل الدخول في البرنامج.
- قدم طلب دعم ووافق على الإقرارات والتعهدات.
- بعد تقديم الطلب سوف يتلقى المتقدم إشعار يؤكد اكتمال تقديم الطلب.
- يتم دراسة الطلب وإشعار المتقدم بالنتيجة.
طريقة التواصل مع برنامج التنمية الريفية الزراعية
شروط الحصول على الدعم الزراعي 1444
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية “ذكراً أو أنثى” أو حامل لبطاقة التنقل “ذكراً أو أنثى”.
- يجب أن يكون من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لها بنفسه.
- أن يكون المتقدم من سكان المنطقة التي يشملها الدعم.
- ألا يكون موظف في أي وظيفة سواء القطاع العام أو الخاص.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.
- يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال.
- عدم تجاوز قيمة الدعم السنوي المقدم من البرنامج عن 54000 ريال.
- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المباشر عن ثلاث برامج.
- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة.
- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
- أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي مفعل باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية.
- تقديم طلب الدعم من خلال المنصة الإلكترونية.
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