اختبار الرخص المهنية للمعلمين 1444 وشروط الحصول على الرخصة المهنية

اختبار الرخص المهنية للمعلمين 1444 هو اختبار للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية لقياس مدي قدرة المعلم علي أداء مهامه الوظيفية ومدي توافر المقومات العلمية والتربوية لدي المعلمين، كما يتم اختبار المعلمين والمعلمات في الاختبار التخصصي ويتناول المفاهيم المتعلقة بالتخصص الذي يرغب الشخص في الالتحاق به كوظيفة، أو تجديد رخصته بعد انتهاء مدتها، وقد بلغ عدد التخصصات المعتمدة لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب 38 تخصصًا، وبعد الانتهاء من الاختبار يحصل المعلمين علي وثيقة معتمدة من هيئة تقويم التدريب والتعليم وفقاً لبعض المعايير التي تقدمها الهيئة، وبعد الحصول علي تلك الوثائق يمكن للمعلمين مزاولة مهنة التعليم حسب مستوي ومدة زمنية محدد.

اختبار الرخص المهنية للمعلمين

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سلم تقاعد المعلمين الجديد، أما عن اهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المعلمين للحصول علي الرخصة المهنية فهي كالتالي:

أن يكون المعلم أو المعلمة من الحاصلين علي درجة البكالوريوس علي الأقل في التخصص المطلوب.

يجب اجتياز اختبار الرخصة المهنية في كل من الاختبارين علي العام والتخصصي.

يشترط دفع الرسوم المحددة للحصول علي الرخصة المهنية.

يتم الحصول علي الرخصة المهنية عبر نظام الرخص المهنية.

يجب استيفاء الشروط المتعلقة بسنوات الخبرة في حالة تجديد الرخصة للمعلمين.

يشترط الحصول علي الدرجة المطلوبة في اجتياز الاختبار.

يتم تقديم طلب الحصول على الرخصة بشكل إلكتروني فقط.

اختبار الرخص المهنية للمعلمين 1444 وطريقة التسجيل