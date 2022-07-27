نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر فما السبب؟.. الموارد البشرية تُوضح موقف المستحقين القدماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد قد صرحت بأنها سترد على جميع الاستفسارات وكذلك الأسئلة بشأن التأخر لنتيجة الضمان، ولقد أعلنت وزارة الموارد بشكل رسمي عن المد لفترة التسجيل بالضمان الاجتماعي حتى يوم 30 أكتوبر، وأكدت بالوقت نفسه بأن معاش الضمان سيظل مستمر لجميع المستحقين دون توقف، وهذا بالتزامن مع الاستمرار لفحص طلبات المتقدمين للحصول على مساعدات مالية، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم سبب تأخر القبول في الضمان.

تأخر أهلية”القبول” الضمان الاجتماعي المطور

إن وزارة الموارد قد ردت عبر حسابها الرسمي المتواجد بصفحتها على تويتر بأنها ستقوم بإعلان النتيجة بالشكل التدريجي، وسوف يتم الإرسال للرسائل النصية المتواجد بها نتائج الاستحقاق بالفترة القادمة، ويتم هذا الأمر بشكل دوري وطبقاً لاستراتيجية منظمة من الوزارة، ويكون ذلك وفقاً للمعايير والشروط التي تم توضيحها ويتم التقديم والتحديث للبيانات عبر موقع الوزارة والمراجعة لجميع شروط وتصرف الرواتب بعد ذلك.

الشروط اللازمة للحصول على الضمان المطور

لابد من تواجد بعض الشروط التي تلزم حتى يستطيع الشخص الصرف لمعاش الضمان، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ألا يكون الشخص المستحق للمعاش يقيم بدور إيواء أو مركز رعاية يتبع الدولة.

الإقامة بشكل تام داخل المملكة وتواجد الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك الشرط السيدة الغير السعودية، التي تزوجت من شخص سعودي وكذلك الأرملة والمطلقة الغير السعودية التي لديها أبناء سعوديين، أبناء السيد الأرملة والمطلقة السعودية التي تزوجت من الشخص الغير سعودي.

ذوي الإعاقات والأرامل والأيتام الذين يحملون بطاقات تنقل.

الدخل المحتسب لا يزيد عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1,100 ريال للشخص العائل و 550 للأفراد التابعين.

الاستيفاء لكافة الشروط والمعايير المعلنة من الوزارة والتي تتعلق بالتقديم لخدمات التعليم والصحة لجميع الأبناء وضرورة الالتزام ببرامج التدريب بالأشخاص القادرين بالأسرة.

لا يؤثر بالاستحقاق الفرد التابع للأسرة والذي يتواجد خارج المدينة للدراسة.

إن كان العائل لديه أسر متعددة وليس واحدة فيمنح الدعم لكل أسرة مستقلة.

موقف المستحقين القدماء

إن الوزارة قد وضحت موقف المستحقين القدماء بأنه سيتم الصرف للرواتب بالشكل الدوري مع ابتداء كل شهر، والوزارة تعمل بالوقت الحالي على التوحيد لميعاد الصرف لراتب الضمان المطور لجميع المستحقين، سواء كانوا الجدد أو حتى الحاليين والقدماء، ويحق للأشخاص المتقدمين أن يتابعوا الطلب من خلال منصة الدعم.