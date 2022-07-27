نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في أبها.. مدينة السحر والجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة السياحة في أبها البهية، وسيدة الضباب، ومعانقة السحاب، هي أحد أبرز المدن السياحية في المملكة العربية السعودية، فإنه علاوة على أنها مقر الإدارة في منطقة عسير وعاصمتها، فإنها تمتلك سحرا طبيعيا غير عاديا، هذا بالإضافة إلى المواقع التاريخية والتراثية، والأسواق الشعبية، ومدينة أبها ذات طابع جبلي وطابع نباتي، وذلك بسبب وفرة الغطاء النباتي بها، واعتدال المناخ فيها، حيث ترتفع أبها فوق مستوى سطح البحر حوالي 2200 متر، وتضم مدينة أبها العديد من الأماكن السياحية الساحرة والجميلة، ونأخذ أبرز تلك الأماكن فيما يلي.

تقسيمات السياحة في أبها

تنقسم السياحة في مدينة أبها إلى عدة تقسيمات متنوعة ومختلفة، حيث نجد حدائق ومنتزهات، وذلك مثل حديقة الأندلس، ونجد أيضا معالم أثرية في المدينة مثل قلعة شمسان العثمانية، كما نجد معالم طبيعية في أبها، وذلك مثل جبل السودة ببهاءه، وجماله.

حديقة الأندلس

تفتح على مدار 24 ساعة، وهي من أروع أماكن السياحة في أبها، وتتميز بالهدوء والمساحات الخضراء، وبالإضافة إلى موقعها المميز جداً، فإنها تحتوي على عدد كبير من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات للعملاء.

تقع الحديقة في حي الأندلس على طريق الأمير سلطان. وهو أيضا شارع يشتهر بكثرة المطاعم، ومن أشهر الأنشطة التي يمكنك القيام بها هنا هو ممارسة الرياضة والمشي. والتقاط الصور التذكارية. واصطحاب الأطفال للعب بأمان في مساحات شاسعة ومناطق للألعاب تم تخصيصها لهم.

قلعة شمسان العثمانية

إذا كنت عزيزي السائح تهوى الآثار التاريخية، وتحب استنشاق عبق التاريخ القريب. فأنت هنا في محراب التاريخ القريب. تقع قلعة شمسان على ارتفاع حوالي 2300 متر تقريبا فوق مستوى سطح البحر، وأمر ببنائها الوالي العثماني محي الدين باشا على قمة جبل شمسان. وذلك لتقوم بحماية الطريق الرئيسي الذي يربط أبها بالمناطق الشمالية، وظلت تقوم بذلك الدور إلى أن غادرها العثمانيون عام 1337 هجرية.

تم تشييد القلعة بتصميمها الأخير قبل أكثر من مائة عام، على قمة جبل “شمسان”. والذي يرتفع فوق مستوى سطح البحر 2200 متر تقريبا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يقول الدكتور “محفوظ بن سعيد الزهراني” في كتابه “تحصينات مدينة أبها في الفترة 1288- 1337 ه‍” إلى أن المساحة الإجمالية للقلعة تبلغ 5389 مترا مربعا.

وأما عن الأنشطة السياحية التي يمكنك أن تقوم بها في الموقع الأثري الخاص بقلعة شمسان. فيمكنك التجول في المكان ومشاهدة الأبراج الثلاثة للقلعة. والتعرف على تاريخ المنطقة العسكري.

ومن أشهر المطاعم التي يمكنك تناول وجبة غداء وأخذ قسط من الراحة في المكان الاثري الرائع. هو مطعم “ريدة”. ومطعم “أسماك سحر الخليج”.

جبل السودة من أهم معالم السياحة في أبها

أعلى جبل في المملكة، وهو أحد جبال عسير، يبلغ ارتفاعه حوالي 3015 متر عن سطح البحر. ويقع في الشمال الغربي للمدينة، وهو من أشهر المعالم السياحية في أبها. وتستطيع التمتع بأفضل طقس، حيث تتراوح درجات الحرارة هناك بين 15 و 20 درجة مئوية.

تكسو قمة المنطقة الجبلية لجبل السودة، وتسمى أيضا قرية السودة، غابات كثيفة الأشجار، وأشهرها شجر العرعر. ونظرا لتمتع المكان بالبرودة، فهو مصيفا لغالبية السعوديين والسياح، الذين يرتعون إليها من كل مكان.

وعلى امتداد جبل السودة الذي يكسوه الضباب الممتع يقع منتزه عسير الوطني. والذي يحوي غابات الصنوبر، والعرعر، والزيتون البري، والحشائش البرية الطويلة. مع الطيور الجميلة والقردة.

إلى هنا!، ولم ننتهي من سرد وذكر جميع الأماكن، وإنما تلك نبذة مختصرة جداً عن مدينة أبها. والسياحة في أبها.. مدينة السحر والجمال.