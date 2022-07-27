نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على مساعدة مالية الوليد بن طلال فوريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على مساعدة مالية الوليد بن طلال بشكل فوري هو محل استفسار الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خاصة أن محدودي الدخل والمحتاجين يعرفون الكثير من أبواب الدعم وهي من أهمها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الإنسانية لذا وجب علينا شرح كافة التفاصيل الخاصة بالطرق والكيفية الخاصة بتقديم طلب المساعدة المالية سواء من أجل الدعم المادي في أساسيات الحياة أم من أجل تسديد الديون للغارمين والسجناء ومن أجل فك الكرب عنهم أو حتى لتقديم الوحدات السكنية لهم وسنشرح ذلك في الخطوات التالية:-

الحصول على مساعدة مالية الوليد بن طلال

لكي تستطيع التقديم في طلب الحصول على مساعدة لابد من الدخول عبر الإنترنت إلى موقع بوابة المؤسسة الخيرية الخاصة بالوليد بن طلال .

وبعدها تقوم بعمل تسجيل الدخول كجديد على الموقع.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة التي ستظهر أمامك من الاسم بالكامل ورقم الهوية الخاص بك وسجل بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك وكذلك رقم الجوال.

وبعدها تحفظ البيانات وتضغط تسجيل وتختار الخدمات الإلكترونية سيظهر أمامك نموذج الطلب سجل كافة البيانات المطلوبة.

وقم بإرفاق الأوراق التي يطلبها الطلب.

واضغط إرسال سيتم مراجعة تلك البيانات والرد عليك مباشرة.

شروط الحصول على مساعدة الوليد بن طلال الخيرية

فإن الشروط العامة التي تستهدفها المؤسسة أهمها أن يكون المواطنون البسطاء والمساكين والفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والغارمين هم المستفيدين منهم:-

كأن تقدم المساعدة للسعوديين فقط . والأكبر عمرًا من 21 عام. وألا يصل دخل المستفيد الشهري عن 3 آلاف ريال . وكذلك ألا يكون قد حصل على دعم المؤسسة قبل سابق. كما أن يقدم المستفيد تعهد في حالة الحصول على وحدة سكنية أو سيارة بعدم بيعهما بشكل نهائي. ويشترط على دفع رسوم وسعر الوحدة السكنية بالكامل.

أرقام التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال

وإذا كنت ترغب في التواصل المباشر مع مؤسسة الوليد بن طلال دون الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمساعدات .

فيمكنك التواصل معهم تليفونيًا أو حتى عبر وأتساب فرقم وأتساب الخاص بالرسائل والمساعدات هو 8004000000 .

أما رقم التواصل للاتصال مباشرة والحديث مع مسؤولي المؤسسة هو 920030003