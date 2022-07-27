نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل الخطوات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل .. خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة الماضية آخرهم 2022 قد توقفت الكثير من الشركات عن العمل في كل دول العالم بسبب جائحة كورونا التي تأذى منها اليابس والأخضر وذلك بسبب ضرب اقتصاديات دول العالم أجمع وأصبحت الكثير من العمالة السعودية في حالة بطالة وتعطل نظرًا لما تعرض لهم شركاتهم وغيرها لذا تدخلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحة أن الأوضاع التي تسود البلاد العربية والمملكة العربية السعودية بشكل خاص بتعطل ممارسة أعمالهم تجعلهم ينظرون إلى هذه الظروف لصرف تعويض ساند لهم في تلك الأزمات ومستحق الحالات وذلك لأن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في قائمة بالتقدم بطلب خاص لصرف التعويضات وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توافرها المؤسسة للجميع لكي يستطيع الكل أن يرى جميع الخدمات الممكن أن تقدم له .

تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل

أما إذا كنت تتساءل عن الخطوات اللازمة من اجل التقدم بطلب تعويض تعطل عن العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فما عليك فعله هو الدخول على الإنترنت عن طريق هاتف جوال أو لاب توب أو حتى جهاز كمبيوتر .

وبعدها الدخول على موقع مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرسمي والإلكتروني

وبعدها تقوم بعمل تسجيل دخول كحساب جديد للموقع

ثم تقدم طلب من أجل استحقاق ساند ثم بعددها تقوم بكتابة رقم الآبيان وتأكيد شخصيتك بالهوية وبكود تأكيدي

وهكذا تكون قد تقدمت بطلب رسمي .

والجدير بالذكر أن طلب صرف تعويض التعطل عن العمل يتوقف بشكل تلقائي في حال زوال الأسباب.

التي أدت إلى تضرر الشركة أو المنشأة التي يعمل بها الشخص من الإجراءات الاحترازية وكذلك الوقائية كتتابع لتداعيات كورونا.

بالإضافة إلى ممارسة العمل بشكل كلي وبساعات كاملة لكل العاملين وتقوم لجنة مختصة بدراسة كافة الطلبات والمستجدات.

لاتخاذ قرارات التعويض وصرف أو رفض الطلب في حيث أن المؤسسة العامة للمنشآت التقدم بطلب من أجل تعديل قائمة الذين يتم دعمهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

ونظام التعويض عن العمل أو “ساند” هو تحت رعاية الحكومة السعودية من أجل رعاية العمالة السعودية وأسرهم من تضررات .

وفترة تعطل العمل في ظل أزمة كورونا كتدخل في أزمة طارئة لسد فجوة كبيرة بين وظيفتين للعامل.

وهذا يجعله يوفر الحد الأدنى للدخل لكي تستطيع أسرته العيش حياة كريمة.