مدة تسجيل جديد حساب المواطن وكيفية التسجيل بالبرنامج

قام حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بتوتير المتعارف عليه “بخدمة المستفيدين” بالرد على استفسار أحد المواطنين عن مدة تسجيل جديد حساب المواطن 1443، التي حددها البرنامج ليتم اعادة التسجيل بالبرنامج مرة أخرى عند قيام أحد المستفيدين بإلغاء حسابه بالبرنامج، فأكد البرنامج أنه يمكن استعادة الحساب الخاص بك برقم الهوية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ حذف الحساب.

التسجيل في برنامج حساب المواطن

قام عبدالله الهاجري مدير عام التواصل بالبرنامج بدعوة المواطنين الراغبين بالتسجيل بعد الانتهاء من التعديلات الجديدة التقديم من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، مضيفاً أنه من اكتملت طلباته من المتقدمين قبل 16 يوليو2022، سوف تتم دراسة أهليتهم لاستحقاق دفعة أغسطس2022، بالاضافة إلى صدور أمر ملكي يقضي بالموافقة على تخصيص دعم مادي يقدر ب 20 مليار ريال، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً توزع بمقدار 10,4 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، و 8 مليار ريال لبرنامج حساب المواطن، و 1,6 مليار ريال لبرنامج دعم صغار مربي الماشية بالمملكة.

خطوات تسجيل جديد حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

و اختيار إنشاء حساب جديد.

وادخال رقم الهوية، ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

ثم يجب تغيير كلمة المرور .

ويتم ادخال كافة البيانات المطلوبة من “العنوان، وبيانات الدخل، والعقارات ان وجدت، وبيانات الأسرة، والحساب البنكي”.

وكذلك يتم ارفاق كافة المستندات المطلوبة باختيار نوع المرفق من إدارة المرفقات والنقر على حفظ.

ومن ثم يجب الموافقة على كافة البيانات والمستندات المرفقة بعد التأكد من صحتها.

والضغط على تسجيل جديد.

وبعد ذلك يقوم البرنامج بمطابقة البيانات المدخلة مع الجهات الحكومية للتأكد من صحتها.

دعم يوليو 2022

قام البرنامج بايداع مخصص دعم لشهر يوليو 2022 للمستفيدين الجدد المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق بالدفعة السادسة والخمسين، عقب الانتهاء من الضوابط الجديدة الصادرة بالأمر الملكي والتي تتضمن إعادة فتح باب التسجيل بالبرنامج مرة أخرى، والعمل على تقديم دعم إضافي للمستفيدين بما يقدر ب 8 مليار ريال سعودي لنهاية العام المالي الحالي، ويتم صرف الدعم وفقاً لمعايير الاستحقاق ويؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد الأفراد والأعمار الخاصة بهم.