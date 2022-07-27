نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم في وظائف جدارة وأهم الشروط المطلوبة 1444 هـ في المقال التالي
كيفية التقديم في وظائف جدارة وهي من أهم المنصات في المملكة، تأسست قبل بضع سنوات لإيجاد مسار موحد للراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية، بمبادرة من وزارة الخدمة المدنية، عددًا كبيرًا من فرص العمل في الحكومة، تتناسب مع مؤهلات وخبرات العديد من الأشخاص في المملكة، ويتم تسجيلها من خلال آلية خاصة.
كيفية التقديم في وظائف جدارة
يمكنك التقديم في وظائف جدارة من خلال الخطوات التالية:
- أولاً، كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب مستخدم على منصة جدارة.
- بعد ذلك، قم بتسجيل جميع البيانات الشخصية للمستخدم.
- ثم أدخل جميع البيانات التي يحتاجها الشخص لإنشاء سيرة ذاتية.
- بعد ذلك أدخل ما يثبت حصولك على المؤهلات العلمية لتضمن حصوله على وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الشخصية.
- ثم حاول البحث في النظام الأساسي عن الإعلانات وفرص العمل التي تتناسب مع الفرصة والتقدم بطلب.
- اتبع نتائج الترشيح.
- تأكد من ترقبها.
شروط التقديم في الوظائف
للتقديم في الوظائف عبر منصة جدارة لابد من توافر بعض الشروط منها:
- أولاً، يجب أن يكون لديك حساب على منصة جدارة.
- يحتاج المستخدمون إلى التحلي بالصبر أثناء خطوات التسجيل، وأهمها خطوة التحقق من الشهادة.
- كما يجب عليك تأكيد موثوقية البيانات في الأنظمة الإلكترونية للمنصة.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأب وأم سعوديين.
- يجب أن يكون المسجل حاصلًا أيضًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
- كما يجب ألا يشغل المتقدمون أي منصب عام وقت تقديم الطلب.
- ستحتاج أيضًا إلى تقديم جميع المستندات المطلوبة وملء الحقول المخصصة لذلك.
- يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متاحة أيضًا ومُعلن عنها.
- كما يجب أن تكون الوظيفة متوافقة مع المؤهلات الأكاديمية التي يحملها المواطن.
خطوات المقارنة أو حساب نقاط الجدارة في المنصة
عند حساب نقاط جدارة في المنصة لابد من اتباع الخطوات التالية:
- نسبة التقدير التراكمي: حوالي (40٪) نقطة محسوبة بضرب الرقم (0.4) في درجة البكالوريوس مثلا درجة البكالوريوس 80 ثم الدرجة 80 × 0.4 = 32 نقطة.
- النسبة المئوية لاختبار القدرات: تقريبًا (40٪) نقطة، محسوبة بضرب درجة الاختبار بالرقم (0.4) ، إذا كانت نتيجة اختبار القدرات 80، فإن عدد النقاط 80 × 0.4 = 32 نقطة.
- احتساب النقاط حسب سنة التخرج: وفقًا لمعيار المنصة، هناك نقطتان في السنة، إذا تخرج المتقدم في عام 2018، فقد مرت 4 سنوات منذ تخرجه، وبالتالي تكون النتيجة 8 نقاط.
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