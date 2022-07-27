أهم شروط التقديم في وظائف أرامكو السعودية 1444 وأهم المميزات

أعلنت أرامكو السعودية عن شروط التقديم في وظائف أرامكو وبرنامج تدريبي للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة سينتهي في عام 2022، يستهدف البرنامج التدريبي الطلاب من أعلى مستوى، وبعد ذلك يتم قبول المتدربين في الوظائف التي تناسبهم، مدة التدريب داخل أكاديمية أرامكو السعودية للتدريب سنتان، تقدم الخطة التدريبية عبر رابط أرامكو السعودية على أن يبدأ التقديم يوم الاثنين الموافق 19 ذو الحجة شهر 1443 هـ، وينتهي يوم الاثنين الموافق 26 من شهر ذي الحجة 1443.

شروط التقديم في وظائف أرامكو السعودية

أهم الشروط التي يجب أن تستوفيها للتسجيل في برنامج التدريب في أرامكو السعودية هي:

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون المتقدمون من خريجي المدارس الثانوية في العلوم الطبيعية أو علوم الطب الشرعي أو المدرسة الثانوية التجارية أو الصناعية.

يجب أن يكون لدى المتقدمين متوسط ​​درجة في المدرسة الثانوية لا يقل عن 75٪ أو أعلى.

كما يجب على المتقدمين اجتياز اختبار القدرات بمتوسط ​​درجات لا يقل عن 72٪ أو أعلى.

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 24 عامًا.

أن تكون سنة التخرج من المرحلة الثانوية بين 1440 هـ و 1443 هـ.

كما يجب على المتقدمين إرفاق سجلات المخالفات المرورية عن العامين الماضيين ويجب أن تكون صادرة عن الإدارة العامة للمواصلات في المملكة العربية السعودية.

أهم المميزات الذي سيحصل عليها المتقدم أثناء الدراسة كمتدرج

من أهم المميزات الذي سيحصل عليها المتقدم أثناء الدراسة كمتدرج: